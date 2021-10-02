Антикоагулянты спасают от тромбов при коронавирусе: при их своевременном приеме вы даете себе шанс на жизнь

Национальный институт здравоохранения сообщил, что у многих людей с COVID-19 появляются аномальные тромбы из-за сильного воспаления, что может привести к серьезным осложнениям для здоровья и смерти. Чтобы найти способы уменьшить свертываемость крови, связанную с COVID-19, исследователи из Университета Миннесоты и Базельского университета в Швейцарии рассмотрели вопрос о сокращении госпитализаций с помощью назначенных антикоагулянтов.
«Мы знаем, что COVID-19 вызывает образование тромбов, которые могут убивать пациентов», - сказал ведущий автор Самех Хозайен, доктор медицинских наук, доцент медицины в Медицинской школе Университета М. «Но спасают ли разжижители крови жизни при COVID-19? Разжижители крови - это лекарства, назначаемые для предотвращения образования тромбов у пациентов с предшествующим сгустком крови в легких или ногах. Они также предотвращают образование тромбов в головном мозге, вторичное по отношению к аномальному сердечному ритму , например фибрилляция предсердий. Разжижители крови являются стандартом лечения этих заболеваний, поэтому мы изучили данные, чтобы узнать, повлияли ли они на госпитализации, связанные с COVID-19 », пишет medicalxpress.com.
«Мы уже знаем, что в переполненных больницах риск смерти среди пациентов выше, поэтому сокращение госпитализации может оказать положительное влияние во время всплеска COVID-19», - сказал Хозайен.
Исследование, опубликованное в журнале Open Access EClinical Medicine Lancet, показало, что:
пациенты, принимавшие антикоагулянты до заражения COVID-19, реже госпитализировались, несмотря на то, что они были старше и имели больше хронических заболеваний, чем их сверстники;
препараты для разжижения крови - независимо от того, использовались ли они до заражения COVID-19 или были начаты при поступлении в больницу для лечения COVID-19 - сокращают смертность почти вдвое; а также, госпитализированным пациентам с COVID-19 назначают антикоагулянты независимо от типа или дозы применяемых лекарств.
«К сожалению, около половины пациентов, которым прописывают препараты для разжижения крови из-за тромбов в ногах, легких, нарушениях сердечного ритма или по другим причинам, не принимают их. Повышая приверженность людям, которым уже прописаны препараты для разжижения крови, мы потенциально можем уменьшить вред последствия COVID-19 », - сказал Хозайен. «В M Health Fairview и в большинстве центров по всему миру сейчас существуют протоколы для начала приема препаратов для разжижения крови, когда пациенты впервые попадают в больницу с COVID-19, поскольку это проверенный жизненно важный вариант лечения. Помимо COVID-19, использование Доказано, что антикоагулянты спасают жизнь людям с нарушениями свертывания крови ".
Используя обезличенные данные из M Health Fairview и после получения соответствующего одобрения этического комитета, исследование было совместным усилием профессорско-преподавательского состава Медицинской школы U of M Криса Тиньянелли, Майкла Ашера, Захари Кальтенборна, Сурбхи Шах и Дианы Зиховски; Факультет общественного здравоохранения Университета М Райан Деммер, Памела Лютси и Сидней Бенсон; и преподаватели Института патологии Базельского университета Александр Цанков и Жасмин Хаслбауэр.
Исследователи отмечают, что следующие шаги в этой работе - убедиться, что результаты этого исследования согласованы и не изолированы от систем здравоохранения в развитых странах, таких как США и Швейцария, или в определенных группах населения, таких как кавказцы. В настоящее время они работают с исследовательскими группами в других частях мира, например, в Египте, чтобы посмотреть, как препараты для разжижения крови влияют на пациентов в менее инвестированных системах здравоохранения и в различных группах пациентов.