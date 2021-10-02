Пробка на 8 км растянулась до Бердска на трассе Р-256 из-за ДТП с пострадавшим на мосту через Бердь

ДТП с пострадавшим в Бердске на мосту через Бердь спровоцировало 8-километровую пробку от Новосибирска днем 2 октября. Движение затруднено на выезд в город со стороны Новосибирска.
Авария произошла с участием автомобиля такси. Как рассказали очевидцы, хэтчбек Nissan March получил удар сзади от седана Skoda Octavia с логотипом Uber. С места ДТП "скорая" забрала пострадавшего из "Ниссана".
На месте работает экипаж ГИБДД, выясняются обстоятельства случившегося. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.
На 16.30 пробка на Бердском шоссе растянулась от улицы Русской. В обратном направлении движение затруднено из-за дорожных работ в районе Нового поселка.