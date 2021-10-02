Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Пробка на 8 км растянулась до Бердска на трассе Р-256 из-за ДТП с пострадавшим на мосту через Бердь

9:44:2110/2/2021Фото: АСТ-54
0

Как рассказали очевидцы, хэтчбек Nissan March получил удар сзади от седана Skoda Octavia с логотипом Uber. С места ДТП "скорая" забрала пострадавшего из "Ниссана". 

Авария с пострадавшим на мосту привела к 8-километровой пробке на Бердском шоссе

ДТП с пострадавшим в Бердске на мосту через Бердь спровоцировало 8-километровую пробку от Новосибирска днем 2 октября. Движение затруднено на выезд в город со стороны Новосибирска.

Авария произошла с участием автомобиля такси. Как рассказали очевидцы, хэтчбек Nissan March получил удар сзади от седана Skoda Octavia с логотипом Uber. С места ДТП "скорая" забрала пострадавшего из "Ниссана".

На месте работает экипаж ГИБДД, выясняются обстоятельства случившегося. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.

На 16.30 пробка на Бердском шоссе растянулась от улицы Русской. В обратном направлении движение затруднено из-за дорожных работ в районе Нового поселка.

Бердское шоссе стоит в пробке

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
скораяпробкаNissan Marchдтп на мостуUber
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Почему въехал?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Грузинские власти: Саакашвили прибыл в страну для совершения государственного переворота
9:28:40 10/2/2021
Грузинские власти: Саакашвили прибыл в страну для совершения государственного переворота
БердскСкончался 42-летний пациент и еще 12 от коронавируса за сутки на 2 октября в Новосибирской области
9:05:33 10/2/2021
Скончался 42-летний пациент и еще 12 от коронавируса за сутки на 2 октября в Новосибирской области
Что принято делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: Особые традиции верующих
9:00:46 10/2/2021
Что принято делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: Особые традиции верующих
В Забайкалье заподозрили в мошенничестве поставщика фальшивых халатов в больницу
8:40:59 10/2/2021
В Забайкалье заподозрили в мошенничестве поставщика фальшивых халатов в больницу
В Китае назвали секс-символом всего мира российского президента Путина
8:03:11 10/2/2021
В Китае назвали секс-символом всего мира российского президента Путина
В Приморье местный житель сам отрезал себе кисть руки и выбросил ее с балкона
7:38:34 10/2/2021
В Приморье местный житель сам отрезал себе кисть руки и выбросил ее с балкона
БердскВ Бердске дважды расстреляли из пневматики рыжего кота Федю: Пули остались в теле
7:15:29 10/2/2021
В Бердске дважды расстреляли из пневматики рыжего кота Федю: Пули остались в теле
В Новосибирске после избиения второклассника на перемене в школе №1 минобр начал проверку
7:06:08 10/2/2021
В Новосибирске после избиения второклассника на перемене в школе №1 минобр начал проверку
Что принято делать 3 октября в Ночь Хиджры всем мусульманам
7:00:12 10/2/2021
Что принято делать 3 октября в Ночь Хиджры всем мусульманам
В аэропорту Астрахани самолет столкнулся с заправщиком: Прокуратура усмотрела халатность
6:40:27 10/2/2021
В аэропорту Астрахани самолет столкнулся с заправщиком: Прокуратура усмотрела халатность