В шоу «Голос 60+» победа и 1 млн рублей достались 97-летнему ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Серебрякову

На Первом канале прошел финал четвертого сезона шоу «Голос 60+». Победителем проекта стал Михаил Серебряков, который в возрасте 97 лет смог дойти до финала и стать победителем.
Михаил Серебряков — ветеран Великой Отечественной войны. Он набрал почти 80% голосов зрителей, исполнив в финале советскую песню 40-х годов «Моя любимая», музыку к которой написал Матвей Блантер, а слова — Евгений Долматовский, а также русскую народную песню «Душечка», известную в исполнении советского оперного певца Сергея Лемешева.
Наставником Михаила был российский музыкант Олег Газманов. После подведения результатов голосования зрителей победитель получил призы — миллион рублей и сертификат на запись сольного исполнения песни.
В проекте «Голос» возрастные музыканты, старше 60 лет соревнуются уже в четвертый раз. В первом и втором сезонах победителями становились исполнители, наставником которых была Пелагея. Лидия Музалева и Леонид Сергиенко.