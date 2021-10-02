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В шоу «Голос 60+» победа и 1 млн рублей достались 97-летнему ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Серебрякову

10:25:3910/2/2021Фото: 53 Новости
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Самый возрастной участник проекта был под наставничеством Олега Газманова. Теперь он имеет право на запись сольного исполнения своей песни.

Михаил Серебряков - 97-летний победитель шоу "Голос 60+"

На Первом канале прошел финал четвертого сезона шоу «Голос 60+». Победителем проекта стал Михаил Серебряков, который в возрасте 97 лет смог дойти до финала и стать победителем.

Михаил Серебряков — ветеран Великой Отечественной войны. Он набрал почти 80% голосов зрителей, исполнив в финале советскую песню 40-х годов «Моя любимая», музыку к которой написал Матвей Блантер, а слова — Евгений Долматовский, а также русскую народную песню «Душечка», известную в исполнении советского оперного певца Сергея Лемешева.

Наставником Михаила был российский музыкант Олег Газманов. После подведения результатов голосования зрителей победитель получил призы — миллион рублей и сертификат на запись сольного исполнения песни.

В проекте «Голос» возрастные музыканты, старше 60 лет соревнуются уже в четвертый раз. В первом и втором сезонах победителями становились исполнители, наставником которых была Пелагея. Лидия Музалева и Леонид Сергиенко.

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ветеранисполнительпобедитель шоу«Голос 60+»Михаил Серебряков
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