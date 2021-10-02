Merck просит срочно одобрить новую таблетку от коронавируса - «Молнупиравир»

Фармацевтический гигант Merck & Co. заявил в пятницу, что будет добиваться одобрения федерального правительства на экстренное применение своей новой противовирусной таблетки молнупиравира после того, как клинические испытания показали, что препарат вдвое снижает риск госпитализации или смерти при приеме у людей из группы высокого риска в ближайшее время. после заражения COVID-19.
Новое лекарство - лишь одна из нескольких противовирусных таблеток, которые сейчас проходят испытания в ходе исследований, и эксперты говорят, что эти лекарства могут дать врачам новое мощное оружие для борьбы с вирусом, пишет medicalxpress.com.
«Срочно необходимы дополнительные инструменты и методы лечения для борьбы с пандемией COVID-19, которая стала основной причиной смерти и продолжает оказывать глубокое влияние на пациентов, семьи и общество, а также создает нагрузку на системы здравоохранения во всем мире», - сказал генеральный директор и президент компании Merck. Об этом сообщил Роберт Дэвис в заявлении компании . «Имея эти убедительные результаты, мы надеемся, что молнупиравир может стать важным лекарством в рамках глобальных усилий по борьбе с пандемией».
И, добавил он, «мы продолжим работать с регулирующими органами над нашими приложениями и сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее доставить молнупиравир пациентам».
Дарья Хазуда, вице-президент по инфекционным заболеваниям и разработке вакцин компании Merck, сказала Washington Post : «Мы всегда считали, что противовирусные препараты, особенно пероральные противовирусные препараты, внесут важный вклад в пандемию. Не допускать попадания людей в больницу невероятно важно, учитывая появление вариантов и продолжающаяся эволюция вируса ».
Новость восприняли специалисты по инфекционным заболеваниям.
«Я думаю, что это приведет к спасению многих тысяч жизней во всем мире, где меньше доступа к моноклональным антителам, и в этой стране тоже», - сказал доктор Роберт Шафер, специалист по инфекционным заболеваниям и эксперт по противовирусной терапии в Стэнфордском университете. Нью-Йорк Таймс.
Анджела Расмуссен, вирусолог и научный сотрудник Организации по вакцинам и инфекционным заболеваниям Университета Саскачевана в Канаде, согласна с тем, что противовирусные таблетки могут охватить больше людей, чем обременительные методы лечения антителами.
«Если это сохранится в масштабах населения, это приведет к объективно большему количеству жизней, потенциально спасенных с помощью этого препарата», - сказала она Times . «Может быть, он не имеет таких же показателей <эффективности>, как моноклональные антитела, но он все равно будет огромным».
Другие противовирусные таблетки в разработке
Как сообщает Times, в ближайшие несколько месяцев ожидаются результаты поздних исследований двух других противовирусных таблеток, одна из которых разработана Pfizer, а другая - Atea Pharmaceuticals и Roche.
В исследовании Merck, которое не было рецензировано и опубликовано, молнупиравир принимался дважды в день в течение пяти дней.
Компания Merck сообщила, что независимая комиссия экспертов, отслеживающая данные ее исследования, рекомендовала преждевременно прекратить испытание, поскольку польза препарата для пациентов была настолько убедительной. Компания добавила, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США согласилось с этим решением.
К началу августа в исследовании приняли участие 775 добровольцев в США и за рубежом. Им пришлось принять таблетки в течение пяти дней после заражения. По словам Merck, для добровольцев, которым вводили препарат, риск госпитализации или смерти снизился на 50% без каких-либо побочных эффектов по сравнению с теми, кто получал таблетки плацебо.
Всего 7% добровольцев в группе, получавшей противовирусные таблетки, были госпитализированы, и ни один из этих пациентов не умер, по сравнению с 14% госпитализацией и восемью смертельными случаями в группе плацебо.
Лабораторные эксперименты и эксперименты на животных показывают, что таблетка может также работать против варианта Дельта, сообщает The Post. В отличие от вакцин или антител, которые нацелены на определенные белки на поверхности вируса, молнупиравир вызывает бессмысленные мутации, которые шифруют генетический код коронавируса, поэтому он не может реплицироваться. Это означает, что он может работать даже с другими коронавирусами или РНК-вирусами.
Таблетка Merck может бороться с другими коронавирусами
«Как вирусолог, это одна из вещей, которые мне особенно интересны», - сказал Хазуда в интервью Post . «Теперь мы продемонстрировали потенциал препарата, который может работать с множеством коронавирусов. Я не думаю, что это последняя пандемия в нашей жизни, и иметь что-то легкодоступное и действующее было бы потрясающе».
Как сообщает Times , эффективность таблеток Merck была ниже, чем у препаратов с моноклональными антителами, которые имитируют антитела, которые иммунная система вырабатывает естественным образом при необходимости.
В последнее время эти препараты пользовались большим спросом, но они дороги и требуют много времени для введения, поскольку вводятся внутривенно. Но исследования показали, что они сокращают количество госпитализаций и смертей от 70% до 85% среди пациентов с высоким риском, сообщает Times.
Федеральное правительство уже разместили предварительные заказы на 1,7 миллиона курсов противовирусной таблетки Мерки, по цене около $ 700 на одного пациента, который составляет одну трети от текущей стоимости моноклонального антитела лечения, Таймс сообщила.
Компания Merck, которая разрабатывает таблетки с Ridgeback Biotherapeutics из Майами, не сообщила, у каких пациентов она будет просить FDA одобрить лечение.
Первоначально эта группа может быть ограничена пациентами, которые имеют право на лечение моноклональными антителами, возможно, пожилыми людьми и людьми с заболеваниями, которые подвергают их высокому риску неблагоприятных исходов инфекции COVID-19. Но эксперты отметили, что они ожидали, что препарат в конечном итоге может быть использован у многих людей с положительным результатом теста на вирус, сообщает Times.
Если это будет разрешено, препарат Merck станет вторым противовирусным препаратом COVID-19. Первый, ремдесивир, необходимо вводить в действие, и он потерял популярность среди врачей, поскольку исследования показали, что он дает лишь умеренную пользу, сообщает Times.