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Убивший семью и взорвавший отдел полиции под Воронежем находится в коме: Врачи не дают благоприятный прогноз

11:12:5210/2/2021Фото: РЕН ТВ
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54-летний Виктор Мирской может не понести заслуженное наказание за преступления - его состояние крайне тяжелое после ранения при задержании.

Виктор Мирской, подозреваемый в нападении на полицейский участок

Виктор Мирской, который в середине сентября расстрелял трех человек и подорвал отделение полиции в Лисках находится в коме. Об этом стало известно от источника, знакомого с ситуацией.

Как рассказал осведомленный собеседник, состояние 54-летнего Мирского крайне тяжелое и нестабильное. Врачи не дают благоприятного прогноза на исход лечения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 16 сентября рано утром стало известно о попытке подрыва отделения полиции в Лисках, во время которого был ранен сотрудник, находящийся внутри. Стало известно, что нападение на участок совершил мужчина, одетый в камуфляж и каску, передвигался он на автомобиле «Нива».

Позже установили, что этот же мужчина подозревается в убийстве трех человек в семье Каменка, где он проживал в доме матери. С погибшими, в числе которых оказался пятилетний внук хозяйки дома, он конфликтовал на бытовой почве. Предположительно, он требовал вернуть корову, которую фермеры-соседи уже продали.

Задержание злоумышленника произошло не сразу, он открыл огонь по полицейским, тем в ответ тоже пришлось применить оружие, в результате чего Мирской был тяжело ранен.

При обыске дома, где проживал подозреваемый, а также в машине было изъято много единиц оружия и боеприпасов.

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