Убивший семью и взорвавший отдел полиции под Воронежем находится в коме: Врачи не дают благоприятный прогноз

Виктор Мирской, который в середине сентября расстрелял трех человек и подорвал отделение полиции в Лисках находится в коме. Об этом стало известно от источника, знакомого с ситуацией.
Как рассказал осведомленный собеседник, состояние 54-летнего Мирского крайне тяжелое и нестабильное. Врачи не дают благоприятного прогноза на исход лечения.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 16 сентября рано утром стало известно о попытке подрыва отделения полиции в Лисках, во время которого был ранен сотрудник, находящийся внутри. Стало известно, что нападение на участок совершил мужчина, одетый в камуфляж и каску, передвигался он на автомобиле «Нива».
Позже установили, что этот же мужчина подозревается в убийстве трех человек в семье Каменка, где он проживал в доме матери. С погибшими, в числе которых оказался пятилетний внук хозяйки дома, он конфликтовал на бытовой почве. Предположительно, он требовал вернуть корову, которую фермеры-соседи уже продали.
Задержание злоумышленника произошло не сразу, он открыл огонь по полицейским, тем в ответ тоже пришлось применить оружие, в результате чего Мирской был тяжело ранен.
При обыске дома, где проживал подозреваемый, а также в машине было изъято много единиц оружия и боеприпасов.