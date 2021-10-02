Приложение «Единой России» признано лучшим электоральным софтом на выборах-2021

На 7-м форум Электронной Электоральной политики (ЭЭП), который состоялся в Москве, отметили наиболее значимые события избирательной кампании 2021 года.
Более 50 экспертов обсуждали проекты, реализованные в рамках выборов в Госдуму, прошедших 17-19 сентября. Как сообщает Лента.ру, это - опыт проведения дистанционного голосования в регионах России, новые приложения, чат-боты, использование геймификации и других нестандартных электронных технологий в политическом контексте. Эксперты отметили существенный рост роли интернета в предвыборной кампании.
Наивысшую оценку экспертного сообщества получило приложение "Вверх" — онлайн-платформа "Единой России" для работы с активом партии. Этот проект победил в номинации "Лучший электоральный софт". Приложение позволяет партии эффективно работать с гражданами, привлекать к общественной деятельности активных людей, которым в дальнейшем можно доверить значимые проекты. Платформа позволяет депутатам быстро и эффективно реагировать на обращения граждан, реализовывать полезные инициативы и приглашать единомышленников в волонтерские проекты. С момента запуска приложения в феврале 2021 года в нем зарегистрировались уже свыше 250 тыс. пользователей и 50 тыс. депутатов.
-Большой вклад в результат "Единой России" на последних выборах внес именно интернет: партия единственная провела праймериз в электронном формате, активно взаимодействовала с избирателями в сети, вела яркую кампанию в Сети. При этом раньше интернет на федеральных выборах "Единая Россия" традиционно проигрывала оппозиции. В этом политическом сезоне этого впервые не произошло - даже закадычные противники власти признали, что партия большинства была более технологичной и активной в интернете, чем конкуренты. Поэтому предвыборная кампания "Единой России" стала однозначным лидером в номинации "Открытие года", — заявил глава ассоциации ЭЭП Александр Серавин.
Напомним, что "Единая Россия" на выборах получила свыше 50% голсов избирателей и в Госдуме займет 324 кресла - подавляющее большинство.