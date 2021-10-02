Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Приложение «Единой России» признано лучшим электоральным софтом на выборах-2021

10:44:3310/2/2021
0

С момента запуска приложения "Вверх" в феврале 2021 года в нем зарегистрировались уже свыше 250 тыс. пользователей и 50 тыс. депутатов.

Эксперты признали приложение «Вверх» лучшим электоральным софтом

На 7-м форум Электронной Электоральной политики (ЭЭП), который состоялся в Москве, отметили наиболее значимые события избирательной кампании 2021 года.

Более 50 экспертов обсуждали проекты, реализованные в рамках выборов в Госдуму, прошедших 17-19 сентября. Как сообщает Лента.ру, это -  опыт проведения дистанционного голосования в регионах России, новые приложения, чат-боты, использование геймификации и других нестандартных электронных технологий в политическом контексте. Эксперты отметили существенный рост роли интернета в предвыборной кампании.

Наивысшую оценку экспертного сообщества получило приложение "Вверх" — онлайн-платформа "Единой России" для работы с активом партии. Этот проект победил в номинации "Лучший электоральный софт". Приложение позволяет партии эффективно работать с гражданами, привлекать к общественной деятельности активных людей, которым в дальнейшем можно доверить значимые проекты. Платформа позволяет депутатам быстро и эффективно реагировать на обращения граждан, реализовывать полезные инициативы и приглашать единомышленников в волонтерские проекты. С момента запуска приложения в феврале 2021 года в нем зарегистрировались уже свыше 250 тыс. пользователей и 50 тыс. депутатов.

-Большой вклад в результат "Единой России" на последних выборах внес именно интернет: партия единственная провела праймериз в электронном формате, активно взаимодействовала с избирателями в сети, вела яркую кампанию в Сети. При этом раньше интернет на федеральных выборах "Единая Россия" традиционно проигрывала оппозиции. В этом политическом сезоне этого впервые не произошло - даже закадычные противники власти признали, что партия большинства была более технологичной и активной в интернете, чем конкуренты. Поэтому предвыборная кампания "Единой России" стала однозначным лидером в номинации "Открытие года", — заявил глава ассоциации ЭЭП  Александр Серавин.

Напомним, что "Единая Россия" на выборах получила свыше 50% голсов избирателей и в Госдуме займет 324 кресла - подавляющее большинство.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В шоу «Голос 60+» победа и 1 млн рублей достались 97-летнему ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Серебрякову
10:25:39 10/2/2021
В шоу «Голос 60+» победа и 1 млн рублей достались 97-летнему ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Серебрякову
БердскВ Бердске со скандалом готовятся к первой сессии новые депутаты: Спикер горсовета Голубев диктует свои условия, считают народные избранники
10:06:42 10/2/2021
В Бердске со скандалом готовятся к первой сессии новые депутаты: Спикер горсовета Голубев диктует свои условия, считают народные избранники
БердскПробка на 8 км растянулась до Бердска на трассе Р-256 из-за ДТП с пострадавшим на мосту через Бердь
9:44:21 10/2/2021
Пробка на 8 км растянулась до Бердска на трассе Р-256 из-за ДТП с пострадавшим на мосту через Бердь
Грузинские власти: Саакашвили прибыл в страну для совершения государственного переворота
9:28:40 10/2/2021
Грузинские власти: Саакашвили прибыл в страну для совершения государственного переворота
БердскСкончался 42-летний пациент и еще 12 от коронавируса за сутки на 2 октября в Новосибирской области
9:05:33 10/2/2021
Скончался 42-летний пациент и еще 12 от коронавируса за сутки на 2 октября в Новосибирской области
Что принято делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: Особые традиции верующих
9:00:46 10/2/2021
Что принято делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: Особые традиции верующих
В Забайкалье заподозрили в мошенничестве поставщика фальшивых халатов в больницу
8:40:59 10/2/2021
В Забайкалье заподозрили в мошенничестве поставщика фальшивых халатов в больницу
В Китае назвали секс-символом всего мира российского президента Путина
8:03:11 10/2/2021
В Китае назвали секс-символом всего мира российского президента Путина
В Приморье местный житель сам отрезал себе кисть руки и выбросил ее с балкона
7:38:34 10/2/2021
В Приморье местный житель сам отрезал себе кисть руки и выбросил ее с балкона
БердскВ Бердске дважды расстреляли из пневматики рыжего кота Федю: Пули остались в теле
7:15:29 10/2/2021
В Бердске дважды расстреляли из пневматики рыжего кота Федю: Пули остались в теле