Сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон возглавила высший правящий орган страны

Влиятельная сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чен стала еще более влиятельной - после того, как ее повысили до высшего руководящего органа страны отшельника, пишет foxnews.com.
34-летняя женщина, которая занимала должность заместителя директора в правящей партии, была назначена в четверг в Комиссию по государственным делам, высший правительственный орган страны, возглавляемый ее старшим братом, сообщает CNN со ссылкой на государственную KCNA.
В последние месяцы популярность Ё Чжон выросла, что заставило некоторых предположить, что ее готовили, чтобы она сменила брата или сестру, чье здоровье было источником множества спекуляций.
«Ким Чен Ын повысил статус Ким Ё Чен», - сказал агентству France-Presse Шин Бом Чул, исследователь Корейского научно-исследовательского института национальной стратегии.
Ё Чен, одна из троих детей, рожденных предшественником Кима Ким Чен Ира и бывшей танцовщицей Ко Ён Хуэй, получила образование в Швейцарии вместе со своим братом и резко поднялась по служебной лестнице после того, как унаследовала власть после смерти их отца в 2011 году.
Ее часто видели рядом с Кимом, в том числе на его встречах на высшем уровне с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином и тогдашним президентом Дональдом Трампом.
В декабре сестра сильного мира сего раскритиковала министра иностранных дел Южной Кореи за его «безрассудные замечания» о том, как Пхеньян справляется с пандемией коронавируса, предупредив высокопоставленного дипломата о том, что ей, возможно, придется «дорого заплатить».
Она также сделала воинственные замечания в адрес Сеула и Вашингтона, особенно в преддверии того, что Север в прошлом году взорвал офис связи на своей стороне границы, который Юг построил и за который заплатил.
Нет никаких сомнений в том, что у северокорейского лидера очень близкие отношения со своей сестрой, Ян Му Чжин из Университета северокорейских исследований в Сеуле сказала AFP.
«Чон Ун и Ё Чжон провели большую часть своего одинокого детства за границей вместе - я думаю, это когда они развили что-то похожее на товарищеские отношения, помимо любви между братьями и сестрами», - сказал он изданию.
Между тем, в четверг KCNA сообщило, что Ким сказал, что готов восстановить межкорейские горячие линии в следующем месяце, но обвинил Вашингтон в предложении переговоров без изменения «враждебной политики» США.
По сообщению Reuters, лидер сделал свое заявление в Верховном народном собрании, которое собралось на второй день для обсуждения политической, экономической и социальной повестки дня правительства.
Выражая готовность восстановить горячие линии, Ким раскритиковал «заблуждение» Южной Кореи по поводу того, что она называет военными провокациями Северной Кореи.
«У нас нет ни цели, ни причин провоцировать Южную Корею, и у нас нет идеи причинить ей вред», - сказал Ким, согласно KCNA.
Режим-изгой отключил горячие линии в начале августа в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи и США, всего через несколько дней после их открытия впервые за год.