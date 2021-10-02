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Lamborghini воссоздает оригинальный Countach LP 500, разбитый в 1974 году

2:47:3110/2/2021Фото: foxnews.com
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От оригинала ничего не осталось, в том числе модель в масштабе 1:1, использованная при его разработке, поэтому автопроизводителю пришлось полагаться на чертежи, заметки и интервью с людьми, участвовавшими в проекте.

Lamborghini
Lamborghini воссоздает оригинальный Countach

Lamborghini возвращает Countach на этот раз по-настоящему, пишет foxnews.com.

Всего через несколько недель после возрождения имени на совершенно новой модели ограниченным тиражом в честь своего 50-летия итальянский бренд представил превосходное изображение оригинального концепт-кара Countach LP 500, который дебютировал на автосалоне в Женеве в 1971 году и был уничтожен в 1974 г. во время краш-тестов для разработки серийной модели.

От оригинала ничего не осталось, в том числе модель в масштабе 1:1, использованная при его разработке, поэтому автопроизводителю пришлось полагаться на чертежи, заметки и интервью с людьми, участвовавшими в проекте.

Компания взяла на себя труд подражать оригинальным методам ручной сборки, а также переработала и воссоздала детали Lamborghini той эпохи для своих механических систем.

Pirelli даже была привлечена к производству набора шин, воспроизводящих внешний вид оригинальных шин Cinturato CN12, которые использовались в концепте, но с современной конструкцией.

PPG также покопалась в своих архивах, чтобы вернуть желтую краску Giallo Fly Speciale.

Полнофункциональный автомобиль был тайно введен в эксплуатацию в 2017 году «важным клиентом Lamborghini», и на его выполнение командой реставраторов Lamborghini Polo Storico потребовалось 25000 часов работы.

Цена, заплаченная за автомобиль, не была объявлена, но, безусловно, была больше, чем 2,5 миллиона долларов, которые были заплачены за каждый из слотов для сборки Countach 2022 года, которые, как сообщается, были распроданы еще до того, как они были представлены публике на Monterey Car Week в Август.

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