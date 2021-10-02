Ген против коронавируса: у некоторых людей есть ген OAS1, который защищает организм от заражения ковидом

Новое исследование показало, что один ген может определить, отправит ли заражение Covid вас в реанимацию или нет, пишет dailymail.co.uk.
Эксперты Центра вирусных исследований MRC-Университета Глазго выяснили, почему одни люди от природы более устойчивы к вирусу, чем другие.
Они обнаружили, что люди с пренилированной версией гена OAS1, который был связан с неандертальским происхождением, лучше защищены от Covid.
Пренилированный - это термин, означающий, что к белку, связанному с геном, прикреплена дополнительная молекула жира.
Ученые обнаружили, что пренилированная версия OAS1 лучше обнаруживает вирус Covid, сигнализируя иммунной системе организма о том, что она подвергается атаке.
Ученые проанализировали генетические данные 499 госпитализированных пациентов с коронавирусом в Великобритании и обнаружили, что те, у кого не было пренилированной версии гена OAS1, имели больше шансов попасть в отделение интенсивной терапии или умереть.
Они обнаружили, что пациенты с Covid без жировой версии гена OAS1 в 1,6 раза чаще попадают в отделение интенсивной терапии или умирают.
Ученые сообщили MailOnline, что 60 процентов людей английского или шотландского происхождения несут ту или иную форму гена.
Эта генетическая защита от Covid, вероятно, помогла множеству людей избежать тяжелых случаев заболевания до того, как вакцины стали доступны.
Но хотя это открытие является хорошей новостью для тех, у кого может быть пренилированная версия гена OAS1, объявление было сделано с предупреждением.
Профессор Сэм Уилсон, один из авторов исследования, подчеркнул, как коронавирус, вызвавший вспышку атипичной пневмонии в 2003 году и связанный с Covid, адаптировался для обхода пренилированной версии гена OAS1.
Он сказал: «Если варианты Sars-CoV-2 научатся тому же трюку, они могут быть значительно более патогенными и передаваемыми среди невакцинированных популяций.
«Это усиливает необходимость постоянного мониторинга появления новых вариантов Sars-CoV-2».
Ученые также сказали, что нынешняя слабость Covid к пренилированной версии гена OAS1 у людей может дать нам ключ к разгадке происхождения вируса.
Одна из предполагаемых теорий происхождения Covid заключается в том, что он возник как вирус среди подковообразных летучих мышей.
В то время как пренилированная версия гена OAS1 распространена в животном мире, подковообразные летучие мыши являются исключением, потеряв ее около 55 миллионов лет назад в ходе своей эволюции.
Тот факт, что Covid уязвим для пренилированной версии гена OAS1, предполагает, что он произошел от вида, лишенного этой защиты.
Профессор Уилсон сказал: «Межвидовая передача человеку подвергает вирус Sars-CoV-2 новому репертуару противовирусных средств защиты, от некоторых из которых Sars-CoV-2 может не знать, как избежать».
Исследование финансировалось Советом по медицинским исследованиям, Wellcome и UK Research and Innovation.
Могут ли микроорганизмы, живущие в вашем носу, защитить вас от Covid?
Новое исследование предполагает, что экосистема крошечных организмов, обитающих в вашем носу и горле, может определить, насколько болезненным может стать Covid.
Ученые из Медицинского колледжа Университета Огаста в Джорджии в США недавно изучили влияние сообщества микроскопических организмов, обитающих в носу и горле человека, которые называются микробиотой.
Исследователи сравнили микробиоту 27 человек, у которых не было Covid, 30 человек, у которых был вирус, но не имели симптомов, и 27 человек, у которых были положительные симптомы.
Они обнаружили, что у половины пациентов с симптомами Covid была «стерта» микробиота.
Для сравнения: только два человека в группе без Covid и четыре человека в бессимптомной группе с таким же низким количеством микроорганизмов в носу и горле.
Один из авторов статьи доктор Садананд Фулзеле признался в журнале «Диагностика», что им неизвестно, уничтожил ли вирус микробиоту или же отсутствие микробиоты сделало людей уязвимыми для вируса.
Однако авторы добавили, что собранные ими данные свидетельствуют о «сильной связи» между носовой микробиотой, инфекцией Covid и тяжестью заболевания.
Ученые заявили, что необходимо провести дополнительные исследования по этой теме, и они планируют подать заявку на финансирование для изучения этой темы.