Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Ген против коронавируса: у некоторых людей есть ген OAS1, который защищает организм от заражения ковидом

2:54:4610/2/2021Фото: pixabay.com
0

Ученые обнаружили, что пациенты с ковид без жировой версии гена OAS1 в 1,6 раза чаще попадают в отделение интенсивной терапии или умирают.

днк
Эта генетическая защита от Covid, вероятно, помогла множеству людей избежать тяжелых случаев заболевания до того, как вакцины стали доступны
Сюжет: Третья волна коронавируса
Избыточную массу тела ученые напрямую связывают со смертностью от коронавируса

Избыточную массу тела ученые напрямую связывают со смертностью от коронавирусаВ России выявили новый рекорд зараженных коронавирусом за сутки на 2 октября: Это максимальный показатель с 16 июляЕщё 804 новости

Новое исследование показало, что один ген может определить, отправит ли заражение Covid вас в реанимацию или нет, пишет dailymail.co.uk.

Эксперты Центра вирусных исследований MRC-Университета Глазго выяснили, почему одни люди от природы более устойчивы к вирусу, чем другие.

Они обнаружили, что люди с пренилированной версией гена OAS1, который был связан с неандертальским происхождением, лучше защищены от Covid.

Пренилированный - это термин, означающий, что к белку, связанному с геном, прикреплена дополнительная молекула жира.

Ученые обнаружили, что пренилированная версия OAS1 лучше обнаруживает вирус Covid, сигнализируя иммунной системе организма о том, что она подвергается атаке.

Ученые проанализировали генетические данные 499 госпитализированных пациентов с коронавирусом в Великобритании и обнаружили, что те, у кого не было пренилированной версии гена OAS1, имели больше шансов попасть в отделение интенсивной терапии или умереть.

Они обнаружили, что пациенты с Covid без жировой версии гена OAS1 в 1,6 раза чаще попадают в отделение интенсивной терапии или умирают.

Ученые сообщили MailOnline, что 60 процентов людей английского или шотландского происхождения несут ту или иную форму гена.

Эта генетическая защита от Covid, вероятно, помогла множеству людей избежать тяжелых случаев заболевания до того, как вакцины стали доступны.

Но хотя это открытие является хорошей новостью для тех, у кого может быть пренилированная версия гена OAS1, объявление было сделано с предупреждением.

Профессор Сэм Уилсон, один из авторов исследования, подчеркнул, как коронавирус, вызвавший вспышку атипичной пневмонии в 2003 году и связанный с Covid, адаптировался для обхода пренилированной версии гена OAS1.

Он сказал: «Если варианты Sars-CoV-2 научатся тому же трюку, они могут быть значительно более патогенными и передаваемыми среди невакцинированных популяций.

«Это усиливает необходимость постоянного мониторинга появления новых вариантов Sars-CoV-2».

Ученые также сказали, что нынешняя слабость Covid к пренилированной версии гена OAS1 у людей может дать нам ключ к разгадке происхождения вируса.

Одна из предполагаемых теорий происхождения Covid заключается в том, что он возник как вирус среди подковообразных летучих мышей.

В то время как пренилированная версия гена OAS1 распространена в животном мире, подковообразные летучие мыши являются исключением, потеряв ее около 55 миллионов лет назад в ходе своей эволюции.

Тот факт, что Covid уязвим для пренилированной версии гена OAS1, предполагает, что он произошел от вида, лишенного этой защиты.

Профессор Уилсон сказал: «Межвидовая передача человеку подвергает вирус Sars-CoV-2 новому репертуару противовирусных средств защиты, от некоторых из которых Sars-CoV-2 может не знать, как избежать».

Исследование финансировалось Советом по медицинским исследованиям, Wellcome и UK Research and Innovation.

Могут ли микроорганизмы, живущие в вашем носу, защитить вас от Covid?

Новое исследование предполагает, что экосистема крошечных организмов, обитающих в вашем носу и горле, может определить, насколько болезненным может стать Covid.

Ученые из Медицинского колледжа Университета Огаста в Джорджии в США недавно изучили влияние сообщества микроскопических организмов, обитающих в носу и горле человека, которые называются микробиотой.

Исследователи сравнили микробиоту 27 человек, у которых не было Covid, 30 человек, у которых был вирус, но не имели симптомов, и 27 человек, у которых были положительные симптомы.

Они обнаружили, что у половины пациентов с симптомами Covid была «стерта» микробиота.

Для сравнения: только два человека в группе без Covid и четыре человека в бессимптомной группе с таким же низким количеством микроорганизмов в носу и горле.

Один из авторов статьи доктор Садананд Фулзеле признался в журнале «Диагностика», что им неизвестно, уничтожил ли вирус микробиоту или же отсутствие микробиоты сделало людей уязвимыми для вируса.

Однако авторы добавили, что собранные ими данные свидетельствуют о «сильной связи» между носовой микробиотой, инфекцией Covid и тяжестью заболевания.

Ученые заявили, что необходимо провести дополнительные исследования по этой теме, и они планируют подать заявку на финансирование для изучения этой темы.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
защитавирусисследованиязаражениеДНКгенпандемияCOVID-19UK Research and InnovationСадананд ФулзелеСэм Уилсон
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Многие в вашем окружении мерли от ковида?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Lamborghini воссоздает оригинальный Countach LP 500, разбитый в 1974 году
2:47:31 10/2/2021
Lamborghini воссоздает оригинальный Countach LP 500, разбитый в 1974 году
Моему любимому открытка в День бойфренда: и слова любви 3 октября
2:45:38 10/2/2021
Моему любимому открытка в День бойфренда: и слова любви 3 октября
Два диких кабана напали на певицу Шакиру в Испании: украли и уничтожили ее сумочку
2:44:19 10/2/2021
Два диких кабана напали на певицу Шакиру в Испании: украли и уничтожили ее сумочку
Избыточную массу тела ученые напрямую связывают со смертностью от коронавируса
2:09:14 10/2/2021
Избыточную массу тела ученые напрямую связывают со смертностью от коронавируса
Октябрьское Новолуние 2021: как использовать молодую луну для изменения кармы
2:00:54 10/2/2021
Октябрьское Новолуние 2021: как использовать молодую луну для изменения кармы
День Женского счастья в октябре 2021: точная дата и самые главные правила каждой счастливой женщины
1:00:40 10/2/2021
День Женского счастья в октябре 2021: точная дата и самые главные правила каждой счастливой женщины
Чудесные картинки для учителей на Всемирный день учителя 3 октября
12:45:21 10/2/2021
Чудесные картинки для учителей на Всемирный день учителя 3 октября
Календарь подходящих дат зачатия на 2022 год по лунному календарю: лучшие и худшие дни для мальчика и девочки
12:30:28 10/2/2021
Календарь подходящих дат зачатия на 2022 год по лунному календарю: лучшие и худшие дни для мальчика и девочки
Что строго запрещено делать в день смерти пророка Мухаммеда 5 октября всем мусульманам
12:00:44 10/2/2021
Что строго запрещено делать в день смерти пророка Мухаммеда 5 октября всем мусульманам
СК из-за пошлого фото на фоне храма Василия Блаженного возбудил уголовное дело против таджикского блогера
11:53:19 10/2/2021
СК из-за пошлого фото на фоне храма Василия Блаженного возбудил уголовное дело против таджикского блогера