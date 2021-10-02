Октябрьское Новолуние 2021: как использовать молодую луну для изменения кармы

Многие знают, что Луна имеет свою особенную энергетику, которая меняется в зависимости от лунного календаря. В период молодой Луны каждый желающий может провести ряд сильнейших ритуалов. Одним из таких является ритуал на изменение своей кармы и очищение. Считается, что успешно проведенный кармический ритуал способен изменить судьбу человека и даже целого рода.
Когда в октябре 2021 года будет новолуние?
В октябре новолуние наступает 6 октября, а следующий день после молодой луны является самым благоприятным во всем месяце.
Отметим, что полнолуние в октябре наступает 20 числа.
Мощный ритуал на изменение кармы и очищение
Для ритуала в новолуние пригодится бумага фиолетового или лилового цветов, а также красные чернила, миска, вода и соль.
Необходимо налить воду и насыпать соль в миску. После этого человек должен сесть напротив миски и закрыть свои глаза. В этот момент нужно ощутить расслабление и спокойствие. После релакса задайте себе вопрос:
— Какие проблемы есть в моей жизни?
От третьего лица, стараясь судить со стороны, оцените эти проблемы. После небольшого анализа нужно написать на подготовленных листах алыми чернилами следующее:
Затем нужно сложить бумагу вдвое и накрыть ладонями с двух сторон. Глубоко дыша, человек должен попытаться представить с закрытыми глазами силу Луны. После этого нужно мысленно призвать эту силу с желанием помочь себе. В этот момент нужно создаться ощущение освобождения. Бумагу нужно положить в миску с водой. Через 2 ночи бумагу нужно достать из миски и закопать в землю.
Считается, что этот ритуал очистит и наладит карму человека.
Напомним, что сегодня, 2 октября, отмечается поминальный день в честь трех мучеников: Трофима, Савватия и Доримедонта.