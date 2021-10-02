Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Октябрьское Новолуние 2021: как использовать молодую луну для изменения кармы

2:00:5410/2/2021Фото: Pixabay
0

Новолуние — прекрасное время для того, чтобы изменить свою жизнь путем кармического ритуала. Если сделать все правильно, очищение не заставит себя долго ждать.

Во время новолуния можно провести сильный ритуал
Во время новолуния можно провести сильный ритуал

Многие знают, что Луна имеет свою особенную энергетику, которая меняется в зависимости от лунного календаря. В период молодой Луны каждый желающий может провести ряд сильнейших ритуалов. Одним из таких является ритуал на изменение своей кармы и очищение. Считается, что успешно проведенный кармический ритуал способен изменить судьбу человека и даже целого рода.

Когда в октябре 2021 года будет новолуние?

В октябре новолуние наступает 6 октября, а следующий день после молодой луны является самым благоприятным во всем месяце.

Отметим, что полнолуние в октябре наступает 20 числа.

Мощный ритуал на изменение кармы и очищение

Для ритуала в новолуние пригодится бумага фиолетового или лилового цветов, а также красные чернила, миска, вода и соль.

Необходимо налить воду и насыпать соль в миску. После этого человек должен сесть напротив миски и закрыть свои глаза. В этот момент нужно ощутить расслабление и спокойствие. После релакса задайте себе вопрос:

— Какие проблемы есть в моей жизни?

От третьего лица, стараясь судить со стороны, оцените эти проблемы. После небольшого анализа нужно написать на подготовленных листах алыми чернилами следующее:

Этот текст поможет наладить карму человека
Этот текст поможет наладить карму человека

Затем нужно сложить бумагу вдвое и накрыть ладонями с двух сторон. Глубоко дыша, человек должен попытаться представить с закрытыми глазами силу Луны. После этого нужно мысленно призвать эту силу с желанием помочь себе. В этот момент нужно создаться ощущение освобождения. Бумагу нужно положить в миску с водой. Через 2 ночи бумагу нужно достать из миски и закопать в землю.

Считается, что этот ритуал очистит и наладит карму человека.

Напомним, что сегодня, 2 октября, отмечается поминальный день в честь трех мучеников: Трофима, Савватия и Доримедонта.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
октябрькармановолуние - 2021
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Попробуете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Октябрьское Новолуние 2021: как использовать молодую луну для изменения кармы
2:00:54 10/2/2021
Октябрьское Новолуние 2021: как использовать молодую луну для изменения кармы
День Женского счастья в октябре 2021: точная дата и самые главные правила каждой счастливой женщины
1:00:40 10/2/2021
День Женского счастья в октябре 2021: точная дата и самые главные правила каждой счастливой женщины
Чудесные картинки для учителей на Всемирный день учителя 3 октября
12:45:21 10/2/2021
Чудесные картинки для учителей на Всемирный день учителя 3 октября
Календарь подходящих дат зачатия на 2022 год по лунному календарю: лучшие и худшие дни для мальчика и девочки
12:30:28 10/2/2021
Календарь подходящих дат зачатия на 2022 год по лунному календарю: лучшие и худшие дни для мальчика и девочки
Что строго запрещено делать в день смерти пророка Мухаммеда 5 октября всем мусульманам
12:00:44 10/2/2021
Что строго запрещено делать в день смерти пророка Мухаммеда 5 октября всем мусульманам
СК из-за пошлого фото на фоне храма Василия Блаженного возбудил уголовное дело против таджикского блогера
11:53:19 10/2/2021
СК из-за пошлого фото на фоне храма Василия Блаженного возбудил уголовное дело против таджикского блогера
В России выявили новый рекорд зараженных коронавирусом за сутки на 2 октября: Это максимальный показатель с 16 июля
11:28:19 10/2/2021
В России выявили новый рекорд зараженных коронавирусом за сутки на 2 октября: Это максимальный показатель с 16 июля
Убивший семью и взорвавший отдел полиции под Воронежем находится в коме: Врачи не дают благоприятный прогноз
11:12:52 10/2/2021
Убивший семью и взорвавший отдел полиции под Воронежем находится в коме: Врачи не дают благоприятный прогноз
Предсказания Нострадамуса на 2022 год: чем станет год для России и мира – самое важное
11:01:22 10/2/2021
Предсказания Нострадамуса на 2022 год: чем станет год для России и мира – самое важное
О чем нужно попросить Богоматерь в великий день Покров Пресвятой Богородицы 14 октября? Сильная молитва в праздник
11:00:36 10/2/2021
О чем нужно попросить Богоматерь в великий день Покров Пресвятой Богородицы 14 октября? Сильная молитва в праздник