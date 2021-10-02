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СК из-за пошлого фото на фоне храма Василия Блаженного возбудил уголовное дело против таджикского блогера

11:53:1910/2/2021Фото: islamnews.ru
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Руслан Бобиева уже наказан - получил арест на 10 суток, штраф в 5000 рублей, кроме того, его депортируют из России как только он выйдет на свободу. 

Блогеру Руслану Бобиеву грозит до одного года лишения свободы

Следственный комитет по Москве 2 октября возбудил дело по факту публикации провокационного фото у храма Василия Блаженного в отношении блогера Руслана Бобиева.

"Следователем отдела СК по Тверскому району Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)", - цитирует ТАСС свой источник и добавляет, что статья грозит наказанием до одного года лишения свободы.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", блогер из Таджикистана, приехавший в Москву из Сочи, опубликовал в соцсетях фотографию с имитацией полового акта на фоне собора Василия Блаженного на Красной площади. Модель Анастасия Чистова была одета в полицейский китель. В четверг обоих задержали сотрудники полиции. Их привлечены к административной ответственности - арестовали на 10 суток и оштрафовали на 5000 рублей.

После задержания пранкер, выкладывавший видео нападения на людей со спины, публично извинился. Однако суд решил депортировать Бобиева из России после того, как он выйдет на свободу.

Впрочем, представители таджикской диаспоры сомневаются, что на родине его ждет теплый прием. Соотечественники полагают, что он оскорбил не только русских, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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