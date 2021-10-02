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Как назвать дочку: Имена на счастливую судьбу и успех по жизни

3:00:2510/2/2021Фото: Pixabay
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Выбранное для ребенка имя может повлиять на всю его жизнь. Именно поэтому лучше всего целенаправленно подыскивать самые счастливые и успешные имена.

От выбранного имени может зависеть судьба ребенка во взрослой жизни
От выбранного имени может зависеть судьба ребенка во взрослой жизни

Может ли выбранное имя повлиять на будущую жизнь?

Как оказалось, да. Считается, что счастливыми имена являются те, что изначально несут с собой мир, любовь и спокойствие. Но стоит понимать, что выбирать имя нужно вместе, всей семьей, чтобы предотвратить возможные конфликты и споры.

Также важным фактором счастливого имени является следующее правило: никогда не давайте ребенку имя умершего родственника. Тем более если у него была непростая судьба.

Самые счастливые имена для девочек по месяцам

Декабрь: Кира, Анна, Ангелина и Варвара

Январь: Аглая, Апполинария и Ева

Февраль: Агния, Ефросинья и Анфиса

Март: Марианна, Христина и Ольга

Апрель: Мария, Дарья и Василиса

Май: Ника, Зоя, Александра

Июнь: Мила, Валерия и Ульяна

Июль: Виктория, Марфа и Инна

Август: Елена, Ирина и Мария

Сентябрь: Жанна, Софья и София

Октябрь: Александра, Анастасия и Татьяна

Ноябрь: Ариадна, Кристина и Светлана

Отметим, что судьба ребенка всегда будет зависеть и от воспитания родителей. Если подойти к этому с умом, то независимо от имени дочь будет счастливой.

Напомним, что 6 октября наступит период молодой Луны — Новолуние. В этот день все желающие могут провести сильнейший ритуал на очищение своей кармы. Если сделать все правильно, то жизнь человека обязательно изменится. А некоторые утверждают, что изменится судьба всего рода.

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