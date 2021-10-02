Как назвать дочку: Имена на счастливую судьбу и успех по жизни

Может ли выбранное имя повлиять на будущую жизнь?
Как оказалось, да. Считается, что счастливыми имена являются те, что изначально несут с собой мир, любовь и спокойствие. Но стоит понимать, что выбирать имя нужно вместе, всей семьей, чтобы предотвратить возможные конфликты и споры.
Также важным фактором счастливого имени является следующее правило: никогда не давайте ребенку имя умершего родственника. Тем более если у него была непростая судьба.
Самые счастливые имена для девочек по месяцам
Декабрь: Кира, Анна, Ангелина и Варвара
Январь: Аглая, Апполинария и Ева
Февраль: Агния, Ефросинья и Анфиса
Март: Марианна, Христина и Ольга
Апрель: Мария, Дарья и Василиса
Май: Ника, Зоя, Александра
Июнь: Мила, Валерия и Ульяна
Июль: Виктория, Марфа и Инна
Август: Елена, Ирина и Мария
Сентябрь: Жанна, Софья и София
Октябрь: Александра, Анастасия и Татьяна
Ноябрь: Ариадна, Кристина и Светлана
Отметим, что судьба ребенка всегда будет зависеть и от воспитания родителей. Если подойти к этому с умом, то независимо от имени дочь будет счастливой.
Напомним, что 6 октября наступит период молодой Луны — Новолуние. В этот день все желающие могут провести сильнейший ритуал на очищение своей кармы. Если сделать все правильно, то жизнь человека обязательно изменится. А некоторые утверждают, что изменится судьба всего рода.