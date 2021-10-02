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Когда начнутся осенние каникулы в 2021 году? Перенесут ли сроки из-за ковида?

4:00:4910/2/2021Фото: Pixabay
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Прошел месяц учебы. Многие школьники и родители начали задаваться вопросом о том, когда же начнутся осенние каникулы? Как оказалось, в этом октябре.

Осенние каникулы пройдут примерно с 25 по 31 октября 2021 года
Осенние каникулы пройдут примерно с 25 по 31 октября 2021 года

Прошел уже месяц школьной жизни. Многие учащиеся успели выстроить базу для оценок за четверть: кто-то хорошие, а кто-то — не очень. Но несложно догадаться, что школьники устали и ждут начала осенних каникул, первых за этот учебный год. Когда они наступят? Рассказываем.

Когда в 2021 году начнутся осенние каникулы?

Для школьников, учащихся четвертями, каникулы этой осенью начнутся в конце октября — 25 числа и продлятся до 31 числа.

А ребята, учащиеся по триместрам, начнут отдыхать уже 4 октября до 10 числа. Позже, вторые осенние каникулы, у них пройдут с 15 по 21 ноября 2021 года.

Следующими каникулами будут зимние.

Сколько будут длиться зимние каникулы в этом году?

Они продлятся с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. То есть более двух недель. Несмотря на длительность зимних каникул, они едва догоняют летние, которые идут 92 дня или 82 для выпускников, сдающих экзамены.

Отметим, что ребенок, если вашему ребенку не хватает дней отдыха, нужно сделать так, чтобы учеба для него стала интересной. Для этого нужно помогать ему в образовательном процессе и показать, что учиться может быть тоже весело.

Напомним, что в Абакане 12-летняя школьница так сильно боялась наказания со стороны родителей за плохую оценку, что даже придумала свое похищение. По ее словам, неизвестный выждал, как девочка покинет территорию школу, взял ее за руку и попытался затащить в свою машину для преступных целей.

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школьникиосенние каникулыCOVID-19
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