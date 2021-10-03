3 октября – великий праздник Ночь Хиджры: необычно прекрасные картинки для каждого мусульманина и его близких

Один из величайших праздников ислама — Ночь Хиджры. Это память о переселении пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. В эту ночь Мухаммед и Абу Бакр, выйдя из родной пророку Мекки, достигли Медины, где к тому времени сложилась мусульманская община. После этого исламская религия стала известна по всему свету, распространившись во все края земли.
С самого первого дня исламской проповеди Мухаммеда и примкнувших к нему сторонников со злобой преследовали необращенные соплеменники. А уж после того, как курайшиты (правящее племя древней Мекки; из купцов этого племени происходит пророк Мухаммад) узнали, что пророк заключил договор с жителями города Ясриб, и число мусульман среди них выросло, обстановка вокруг Мухаммеда, жившего в ту пору в Мекке, стала и вовсе нетерпима.
Дело в том, что старейшины Ясриба предложили мусульманскому пророку переселиться к ним и возглавить их. В Ясрибе в ту пору жили постоянно враждовавшие друг с другом евреи и арабы, но и те и другие надеялись, что правление Мухаммеда покончит с бесконечными распрями и принесет долгожданный мир. Произошло это на тринадцатый год проповеди пророка.
С тех пор Мухаммеда и единоверцев притесняли в Мекке до такой степени, что запрещали им проповедовать, призывать людей к исламу, открыто молиться возле Каабы. Над мусульманами издевались и унижали их так, что в конце концов сторонники ислама попросили Мухаммеда позволить им покинуть родной город и переселиться в края, где они будут избавлены от гонений, забрасываний камнями, попыток сжить со свету. Пророк Мухаммед согласился с их доводами и указал им на Ясриб — город, который вскоре получил название Мадинат ан-Наби, то есть город Пророка или просто Медина.
Асхабы (сторонники пророка Мухаммеда) начали готовиться к переселению. Опасаясь язычников, переезжать в Медину они были вынуждены тайно. Асхабы покидали родной, но такой неласковый город под покровом ночи и маленькими группами, не заботясь об имуществе. С собой сторонники Мухаммеда брали лишь самое насущное: не за легкой жизнью гнались они, переселяясь в Ясриб, а лишь желая беспрепятственно молиться и проповедовать ислам.
Источник: pravda.ru