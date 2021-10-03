Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

3 октября – великий праздник Ночь Хиджры: необычно прекрасные картинки для каждого мусульманина и его близких

12:15:2910/3/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

3 октября мусульмане отмечают великий праздник — Ночь Хиджры.

Ночь Хиджры

Один из величайших праздников ислама — Ночь Хиджры. Это память о переселении пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. В эту ночь Мухаммед и Абу Бакр, выйдя из родной пророку Мекки, достигли Медины, где к тому времени сложилась мусульманская община. После этого исламская религия стала известна по всему свету, распространившись во все края земли.

С самого первого дня исламской проповеди Мухаммеда и примкнувших к нему сторонников со злобой преследовали необращенные соплеменники. А уж после того, как курайшиты (правящее племя древней Мекки; из купцов этого племени происходит пророк Мухаммад) узнали, что пророк заключил договор с жителями города Ясриб, и число мусульман среди них выросло, обстановка вокруг Мухаммеда, жившего в ту пору в Мекке, стала и вовсе нетерпима.

Ночь Хиджры

Дело в том, что старейшины Ясриба предложили мусульманскому пророку переселиться к ним и возглавить их. В Ясрибе в ту пору жили постоянно враждовавшие друг с другом евреи и арабы, но и те и другие надеялись, что правление Мухаммеда покончит с бесконечными распрями и принесет долгожданный мир. Произошло это на тринадцатый год проповеди пророка.

С тех пор Мухаммеда и единоверцев притесняли в Мекке до такой степени, что запрещали им проповедовать, призывать людей к исламу, открыто молиться возле Каабы. Над мусульманами издевались и унижали их так, что в конце концов сторонники ислама попросили Мухаммеда позволить им покинуть родной город и переселиться в края, где они будут избавлены от гонений, забрасываний камнями, попыток сжить со свету. Пророк Мухаммед согласился с их доводами и указал им на Ясриб — город, который вскоре получил название Мадинат ан-Наби, то есть город Пророка или просто Медина.

Асхабы (сторонники пророка Мухаммеда) начали готовиться к переселению. Опасаясь язычников, переезжать в Медину они были вынуждены тайно. Асхабы покидали родной, но такой неласковый город под покровом ночи и маленькими группами, не заботясь об имуществе. С собой сторонники Мухаммеда брали лишь самое насущное: не за легкой жизнью гнались они, переселяясь в Ясриб, а лишь желая беспрепятственно молиться и проповедовать ислам.

Источник: pravda.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиночь Хиджры
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

3 октября – великий праздник Ночь Хиджры: необычно прекрасные картинки для каждого мусульманина и его близких
12:15:29 10/3/2021
3 октября – великий праздник Ночь Хиджры: необычно прекрасные картинки для каждого мусульманина и его близких
Какой сегодня церковный праздник 3 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:08 10/2/2021
Какой сегодня церковный праздник 3 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Бывший руководитель Google предупреждает о конце света, поскольку исследователи «создают Бога»
11:00:33 10/2/2021
Бывший руководитель Google предупреждает о конце света, поскольку исследователи «создают Бога»
3 октября – День ОМОНа России: мужественным людям поздравления в открытках и стихах – с теплом и радостью
10:15:28 10/2/2021
3 октября – День ОМОНа России: мужественным людям поздравления в открытках и стихах – с теплом и радостью
Когда начнутся осенние каникулы в 2021 году? Перенесут ли сроки из-за ковида?
4:00:49 10/2/2021
Когда начнутся осенние каникулы в 2021 году? Перенесут ли сроки из-за ковида?
Merck просит срочно одобрить новую таблетку от коронавируса - «Молнупиравир»
3:22:41 10/2/2021
Merck просит срочно одобрить новую таблетку от коронавируса - «Молнупиравир»
Учитель сняла на видео играющих на детской горке диких медведицу и медвежонка
3:18:52 10/2/2021
Учитель сняла на видео играющих на детской горке диких медведицу и медвежонка
Сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон возглавила высший правящий орган страны
3:16:04 10/2/2021
Сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон возглавила высший правящий орган страны
Как обнаружить скрытые камеры в отелях и квартирах на время отпуска: показало вирусное видео в TikTok
3:10:50 10/2/2021
Как обнаружить скрытые камеры в отелях и квартирах на время отпуска: показало вирусное видео в TikTok
Антикоагулянты спасают от тромбов при коронавирусе: при их своевременном приеме вы даете себе шанс на жизнь
3:08:09 10/2/2021
Антикоагулянты спасают от тромбов при коронавирусе: при их своевременном приеме вы даете себе шанс на жизнь