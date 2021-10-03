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3 октября - День учителя: уникальные открытки и слова с любовью и теплом от коллег и учеников

1:45:2510/3/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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С 1965 по 1993 год День учителя в России отмечался в первое воскресенье октября. С 1994 года его празднование перенесено на 5 октября.

День учителя

Из глины вылепить горшок
Нужна сноровка рук и время.
Взрастить из семечки цветок —
Сначала посадите семя.

А быть учителем не труд
И не профессия простая.
Детьми учителя живут,
Себя навеки посвящая.

Учитель — данность, крест, судьба.
Вы ангелы с большим терпеньем.
Источники знаний и добра,
В нас открывая к знаниям рвение.

Мы поклонИмся до земли,
Спасибо скажем вам от сердца.
Желаем, чтоб вы к цели шли,
Открыв для нас всех знаний дверцу.

Чтоб было счастье — не объять,
В семье уют, любовь и нежность.
И никогда не унывать,
И радости большой, безбрежной.

И на работе чтоб успех
Вас ждал на каждом повороте.
И чтоб звучал повсюду смех,
Ведь вы работою живёте.

Пусть будет ваш почётный труд
И славен, и сполна отмечен.
О вас пусть пишут и поют,
Вам наша благодарность вечна.

***

Учитель, педагог, наставник,
Ваш труд теплом души согрет.
И в День учителя мы славим
Всех, кто нам дарит знаний свет.

Мы благодарны вам без меры
За всё тепло, терпение, труд.
Желаем вам добра и веры,
И пусть невзгоды все уйдут!

День учителя

В День учителя хочу вам пожелать
В жизни никогда не унывать.
Мира, креатива, комплиментов,
Уваженья, трепетных моментов,
Творческих успехов, жизни личной,
В общем, чтоб все было на отлично.

***

Детишек учить — непростая работа.
Желаю в свой праздник забыть про заботы.
Любые проблемы пускай разрешатся,
Хорошие новости в дверь постучатся,
Успехов в труде, вдохновения, терпения,
Пускай не испортит ничто настроения.

Источник: pozdravok.ru

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