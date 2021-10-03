Когда правильно просить помощи у высших сил в октябре 2021 года: Часы ангела по дням и почему они так важны для человека

Вера в ангела-хранителя и молитвы, посвященные ему в определенные дни, помогут получить поддержку. Молитва помогает человеку преодолевать трудности и заручиться помощью высших сил. Обращение к ангелу должно быть искреннем, человек должен безоговорочно верить в то, что делает.
1 октября: в первый день второго осеннего месяца молитва ангелу должна звучать с 06.30 до 7.15. Это поможет заручиться поддержкой ангела на весь месяц.
2 октября: с 07.00 — 07.45 молитва в это время поможет успеть завершить все начатое в срок.
3 октября: с 07.05 до 08.00 молитва поспособствует обретению душевного равновесия и гармонии.
4 октября: с 07.15 до 08.12 молитва о бытовых, насущных делах.
5 октября: с 08.10 до 08.55 молитва поможет обрести финансовую стабильность.
6 октября: с 08.20 до 09.15 молитва избавит молящегося от перепадов настроения и поможет стать спокойней.
7 октября: с 08.30 до 09.20 молитва в этот час поможет сдать зачеты и освоить новые знания.
8 октября: с 08.45 до 09.30 молитва исключит разлад в семье, поможет в делах любовных.
9 октября: с 09.25 до 10.16 молящийся будет под защитой ангела от злых языков и завистников.
10 октября: с 09.10 до 10.00 вы легко сможете избежать конфликта, прочитав молитву ангелу-хранителю в это время.
11 октября: с 07.35 до 08.25 рабочий день пройдет на одном дыхании, если обратиться с молитвой к ангелу.
12 октября: с 08.40 до 09.35 помолитесь о своем здоровье.
13 октября: с 09.20 до 10.12 проблемы обойдут стороной молящегося в эти часы.
14 октября: с 10.15 до 10.50 если вы собрались в дорогу, обязательно помолитесь.
15 октября: с 10.10 до 11.00 беременные девушки должны помолиться о благополучии своем и ребенка.
16 октября: с 10.25 до 11.10 помолитесь о своих детях.
17 октября: с 10.30 до 11.20 от сглаза защитит молитва к ангелу.
18 октября: с 10.45 до 11.30 прочитав молитву в это время, вы отчистите свою душу и помыслы.
19 октября: с 10.11 до 10.55 перед крупной покупкой помолитесь ангелу, чтобы вас не обманули.
20 октября: с 11.30 до 12.20 молитва от осенней хвори.
21 октября: с 14.45 до 15.22 избавиться от бессонницы поможет молитва.
22 октября: с 12.12 до 12.55 пропажа найдется после молитвы ангелу.
23 октября: с 13.15 до 13.55 помолитесь ангелу, чтобы он вас просветил и открыл глаза.
24 октября: с 12.13 до 13.00 успеха в карьере можно добиться, если в это время прочесть молитву ангелу-хранителю.
25 октября: с 14.00 до 14.58 если вас мучают страхи, молитва поможет с ними справиться.
26 октября: с 10.20 до 11.10 легче бросить вредную привычку поможет искренняя молитва.
27 октября: с12.35 до 13.10 молитва о близких, от всех невзгод.
28 октября: с 12.45 до 13.32 помолитесь о везении.
29 октября: с 12.00 до 13.00 закончить начатое поможет ангел-хранитель.
30 октября: с 12.55 до 13.42 сложная ситуация разрешится при помощи ангела.
31 октября: с 10.00 до 11.00 в последний день месяца в молитве стоит выразить благодарность ангелу за поддержку на протяжении всего месяца.