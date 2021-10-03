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3 октября – День ОМОНа России: мужественным людям поздравления в открытках и стихах – с теплом и радостью

10:15:2810/2/2021Фото:
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День ОМОНа — важный профессиональный праздник, который посвящается сотрудникам специальных подразделений Росгвардии.

День ОМОНа России

День и ночь на страже он
Смелый, доблестный ОМОН,
Если горе иль беда,
Вам поможет он всегда!
Мы сегодня с этим днем
Поздравляем весь ОМОН,
Вам хотим мы пожелать
Только крепнуть и мужать!

***

С Днем ОМОНа поздравляю!
Будь всегда на высоте.
Повышения скорейшего желаю
И здоровья, разумеется, тебе.

Дома ждут пускай родные,
Там царит пускай любовь.
Не мешают пусть проблемы никакие,
Возрастает пусть достаток вновь и вновь.

День ОМОНа России

Тишина до небосклона...
Ведь сегодня — день ОМОНа!
В синем небе чисто-чисто,
Затаились террористы.

Будь сегодня мир спокоен,
Наш народ того достоин.
День ОМОНа — славный день,
Отмечай, кому не лень!

***

С днем ОМОНа поздравляю
Полицейскую элиту,
Пусть преступники дрожат,
Разбегаются бандиты.

Я желаю, нож и пули,
Чтоб вас в жизни миновали,
На пороге, чтоб со службы
Вас любимые встречали.

Пусть удача вам добавит
Золотых звезд на погоны,
В праздник пожелаю счастья
Вам, защитники закона.

Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru

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