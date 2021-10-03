Бывший руководитель Google предупреждает о конце света, поскольку исследователи «создают Бога»

Бывший руководитель Google предупреждал об опасностях искусственного интеллекта (ИИ), когда он удивительно заявлял, что исследователи «создают Бога».
Мо Гавдат, который присоединился к технологическому гиганту в 2007 году, пролил новый свет на таинственную исследовательскую ветвь Google в новом откровенном интервью. По словам гуру Кремниевой долины, исследователи могут быть на пути к разработке такого рода искусственного интеллекта, который наводил ужас на кинозрителей со времен «Терминатора 2» 1991 года. Во время своей работы в Google г-н Гавдат занимал должность главного коммерческого директора в секретном научно-исследовательском центре Google, известном как затем как Google X, пишет express.co.uk.
Предприниматель египетского происхождения был поражен ужасающим откровением о будущем искусственного интеллекта после того, как стал свидетелем жуткого момента в научно-исследовательских лабораториях фирмы.
Прозрение пришло после того, как он увидел, как разработчики искусственного интеллекта сотрудничают с Google X над ловкими роботизированными руками.
После того, что он описал как медленный прогресс, он однажды стал свидетелем того, как роботизированная рука наклонилась и подняла мяч, который затем показал исследователям.
Что еще более пугающе, г-н Гавдат утверждал, что каждая рука могла повторить маневр, и еще через два дня руки могли подобрать что угодно.
В интервью The Times он сказал: «И я внезапно понял, что это действительно страшно.
«Как будто у нас были эти вещи в течение недели. И они делают то, на что детям потребуется два года.
«А потом меня осенило, что они дети. Но очень, очень быстрые дети».
Ключевое отличие, как он утверждал, заключается в том, что машины даже на самом базовом уровне интеллекта обладают потенциалом к невероятно быстрому обучению.
Он добавил: «Реальность такова, что мы создаем Бога».
Когда «Терминатор 2: Судный день» вышел на экраны в 1991 году, фильм предвидел мрачное, постапокалиптическое будущее, в котором умные машины правят Землей.
В фильме мошеннический искусственный интеллект, известный как Скайнет, сверг своих человеческих хозяев и развязал смертельную войну, чтобы стереть людей с лица планеты.
Персонаж Терминатора Арнольда Шварценеггера, как известно, сказал в фильме: «29 августа 1997 года погибло три миллиарда человеческих жизней.
«Выжившие после ядерного пожара назвали войну Судным днем.
«Они дожили до нового кошмара: войны против машин».
Аналогичный мрачный сценарий был исследован во франшизе «Матрица», в которой разумные машины порабощали людей в компьютерной симуляции.
По словам г-на Гавдата, ИИ может достичь так называемой технологической сингулярности - точки, в которой он становится неконтролируемым и необратимым.
В случае интеллектуальных машин это означает, что ИИ может затмить человечество и выйти из-под нашего контроля.
И г-н Гавдат - не единственный технический гуру, бьющий тревогу о мошенническом ИИ.
Илон Маск, как известно, использовал свою платформу, чтобы предупреждать об опасностях, связанных с разработкой искусственного интеллекта.
В прошлом году он утверждал, что ИИ потребуется меньше пяти лет, чтобы обогнать человечество.
Он сказал: «Моя оценка того, почему очень умные люди упускают из виду ИИ, заключается в том, что очень умные люди не думают, что компьютер когда-либо может быть таким же умным, как они. И это высокомерие и, очевидно, ложь.
«Мы движемся к ситуации, когда ИИ намного умнее людей, и я думаю, что это будет меньше, чем через пять лет».
Он также выразил опасения по поводу того, что к концу века граница между ИИ и человеческим сознанием станет все более размытой.