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Бывший руководитель Google предупреждает о конце света, поскольку исследователи «создают Бога»

11:00:3310/2/2021Фото: pxfuel.com
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Он также выразил опасения по поводу того, что к концу века граница между искусственным интеллектом и человеческим сознанием станет все более размытой.

искусственный интеллект
Искусственный интеллект может достичь так называемой технологической сингулярности - точки, в которой он становится неконтролируемым и необратимым

Бывший руководитель Google предупреждал об опасностях искусственного интеллекта (ИИ), когда он удивительно заявлял, что исследователи «создают Бога».

Мо Гавдат, который присоединился к технологическому гиганту в 2007 году, пролил новый свет на таинственную исследовательскую ветвь Google в новом откровенном интервью. По словам гуру Кремниевой долины, исследователи могут быть на пути к разработке такого рода искусственного интеллекта, который наводил ужас на кинозрителей со времен «Терминатора 2» 1991 года. Во время своей работы в Google г-н Гавдат занимал должность главного коммерческого директора в секретном научно-исследовательском центре Google, известном как затем как Google X, пишет express.co.uk.

Предприниматель египетского происхождения был поражен ужасающим откровением о будущем искусственного интеллекта после того, как стал свидетелем жуткого момента в научно-исследовательских лабораториях фирмы.

Прозрение пришло после того, как он увидел, как разработчики искусственного интеллекта сотрудничают с Google X над ловкими роботизированными руками.

После того, что он описал как медленный прогресс, он однажды стал свидетелем того, как роботизированная рука наклонилась и подняла мяч, который затем показал исследователям.

Что еще более пугающе, г-н Гавдат утверждал, что каждая рука могла повторить маневр, и еще через два дня руки могли подобрать что угодно.

В интервью The Times он сказал: «И я внезапно понял, что это действительно страшно.

«Как будто у нас были эти вещи в течение недели. И они делают то, на что детям потребуется два года.

«А потом меня осенило, что они дети. Но очень, очень быстрые дети».

Ключевое отличие, как он утверждал, заключается в том, что машины даже на самом базовом уровне интеллекта обладают потенциалом к ​​невероятно быстрому обучению.

Он добавил: «Реальность такова, что мы создаем Бога».

Когда «Терминатор 2: Судный день» вышел на экраны в 1991 году, фильм предвидел мрачное, постапокалиптическое будущее, в котором умные машины правят Землей.

В фильме мошеннический искусственный интеллект, известный как Скайнет, сверг своих человеческих хозяев и развязал смертельную войну, чтобы стереть людей с лица планеты.

Персонаж Терминатора Арнольда Шварценеггера, как известно, сказал в фильме: «29 августа 1997 года погибло три миллиарда человеческих жизней.

«Выжившие после ядерного пожара назвали войну Судным днем.

«Они дожили до нового кошмара: войны против машин».

Аналогичный мрачный сценарий был исследован во франшизе «Матрица», в которой разумные машины порабощали людей в компьютерной симуляции.

По словам г-на Гавдата, ИИ может достичь так называемой технологической сингулярности - точки, в которой он становится неконтролируемым и необратимым.

В случае интеллектуальных машин это означает, что ИИ может затмить человечество и выйти из-под нашего контроля.

И г-н Гавдат - не единственный технический гуру, бьющий тревогу о мошенническом ИИ.

Илон Маск, как известно, использовал свою платформу, чтобы предупреждать об опасностях, связанных с разработкой искусственного интеллекта.

В прошлом году он утверждал, что ИИ потребуется меньше пяти лет, чтобы обогнать человечество.

Он сказал: «Моя оценка того, почему очень умные люди упускают из виду ИИ, заключается в том, что очень умные люди не думают, что компьютер когда-либо может быть таким же умным, как они. И это высокомерие и, очевидно, ложь.

«Мы движемся к ситуации, когда ИИ намного умнее людей, и я думаю, что это будет меньше, чем через пять лет».

Он также выразил опасения по поводу того, что к концу века граница между ИИ и человеческим сознанием станет все более размытой.

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