Астафий Ветряк: почему по народным приметам Астафьев день просто предназначен для сбора капусты? Приметы дня

3 октября отмечается день Евстафия Римского. Праздник также называли Мельницей, а сам день - Астафий Ветряк и внимательно наблюдали за направлением ветра. Этот день считали своим праздником мельники.
Во время правления императора Траяна в Риме жил полководец по имени Плакида, который был знатного происхождения, известен и обладал большим богатством. Он был так доблестен в бою, что самого его имени боялись все враги. Еще не приняв христианской веры, Плакида совершал много добрых дел, помогая нуждающимся. Однажды, вместе со своей супругой они обратились к христианскому пресвитеру, который крестил всю семью. Но на него обрушились различные бедствия, которые он мужественно выдержал. Но ему пришлось покинуть родной дом.
В тот период император Траян проводил тяжелую войну. Он вспомнил сильного полководца Плакиду и отправил его друзей за воином. Уже, будучи Евстафием, он помог одержать победу над врагами. Прославившись, святой Евстафий вернулся в Рим. Где его ждал на праздник в честь победы император, который был язычником. Он спросил у Евстафия, почему бы ему не стать язычником, но святой решительно ответил, что он христианин. Это разозлило правителя, и он приказал казнить через мучения его вместе с семьей.
В старину на Евстафия рубили позднюю капусту, оставленную специально для этого дня. Раньше считали, что кочаны капусты только сегодня имеют самый яркий вкус. Также 3 октября праздновали день мельников, из-за сильного ветра, который всегда дул в этот день, от чего мельницы хорошо работали. Наши предки верили, что мельник — это странный человек, и говорили, что он обладает мистическим даром.