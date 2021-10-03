Какие молитвы читают 3 октября в праздник церкви Собора брянских святых? Чем они знамениты

3 октября отмечается большой православный праздник в честь памяти святого преподобного князя Олега Брянского и Собора Брянских святых.
Олег Брянский — внук известного великомученика Михаила Черниговского. Святого Олега всегда привлекала жизнь монаха-затворника. Но его жизнь выпала на период, когда Русь терпела нападки татаро-монгольского ига. Поэтому ему пришлось много воевать. Позднее князь Олег все же решил отказаться от мирской жизни и ушел в монашество. Стоит отметить, что даже его будущее наследование, не удержало его.
Будучи монахом, он щедро жертвовал свои богатства нищим и обездоленным. Христиане также почитают святого Олега за духовный подвиг и отречение от титулов и разных мирских наград. Жизнь Святого князя Олега Брянского — подтверждение величайшего поступка во имя Бога, поскольку, отказавшись от большого княжества и управления им, он обрел большее — приют Божий и почитание верующими христианами.
Брянским святым молятся в борьбе с грехами и пороками, в помощи обретения духовности, в освобождении от сомнений и страхов, чтобы вернуться к вере, если заблудились.
С возникновением праздника, появилась добрая традиция, молиться у мощей Святого Олега. Для этого служится напутственный молебен для Брянских призывников, которые просят у князя-воина благословения и помощи в прохождении воинской службы.
Брянские святые — люди, у которых жизнь была связана с территорией Брянской епархии: родившиеся и жившие на Брянщине, но совершавшие подвиги благочестия в других землях.