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Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня: как по православному завершить Двунадесятый праздник церкви

2:30:5810/3/2021Фото: pixabay.com
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Отдание праздника — это завершение Двунадесятого главного церковного праздника. В 2021 году Воздвижение отмечалось 27 сентября, а Отдание – 4 октября.

Отдание праздника — это завершение Двунадесятого главного церковного праздника

Отдание дня Воздвижения Креста Господня отмечает событие, которое произошло еще во времена правления Константина Великого. В этот день был воздвигнут Честной Животворящий Крест Господень. Случилось великое событие благодаря императору Константину и его матери царицы Елены, которые приняли христианство и стали неистово очищать земли от идолопоклонничества. Тогда же, при разрушении языческого храма в Иерусалиме Елена вместе с патриархом Иерусалимским обнаружили три креста. Один из них был тем, на котором когда-то распяли Христа. Об этом узнали, когда Елена с патриархом стали прикладывать кресты к больной женщине, и когда дошла очередь до Господня Креста, она мгновенно излечилась.

Отдание праздника — это завершение Двунадесятого главного церковного праздника. В 2021 году Воздвижение отмечалось 27 сентября, а Отдание – 4 октября.

Христиане завершают этот праздничный момент, соблюдая все традиции и не нарушая запреты. Православные верующие приходят на службу в Храм, где молятся перед иконой Воздвижения и просят помочь в своих недугах. Считается, что искренняя молитва всегда помогает.

В этот день, чтобы избежать беды, следует воздержаться от тяжелого физического труда, конфликтов, ссор, любых выяснений отношений, а также употребления алкогольных напитков.

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традициимолитвапраздникиотдание Воздвижения Креста Господня
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