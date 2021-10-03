Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня: как по православному завершить Двунадесятый праздник церкви

Отдание дня Воздвижения Креста Господня отмечает событие, которое произошло еще во времена правления Константина Великого. В этот день был воздвигнут Честной Животворящий Крест Господень. Случилось великое событие благодаря императору Константину и его матери царицы Елены, которые приняли христианство и стали неистово очищать земли от идолопоклонничества. Тогда же, при разрушении языческого храма в Иерусалиме Елена вместе с патриархом Иерусалимским обнаружили три креста. Один из них был тем, на котором когда-то распяли Христа. Об этом узнали, когда Елена с патриархом стали прикладывать кресты к больной женщине, и когда дошла очередь до Господня Креста, она мгновенно излечилась.
Отдание праздника — это завершение Двунадесятого главного церковного праздника. В 2021 году Воздвижение отмечалось 27 сентября, а Отдание – 4 октября.
Христиане завершают этот праздничный момент, соблюдая все традиции и не нарушая запреты. Православные верующие приходят на службу в Храм, где молятся перед иконой Воздвижения и просят помочь в своих недугах. Считается, что искренняя молитва всегда помогает.
В этот день, чтобы избежать беды, следует воздержаться от тяжелого физического труда, конфликтов, ссор, любых выяснений отношений, а также употребления алкогольных напитков.