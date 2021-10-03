Мощные молитвы в Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня на 4 октября

Воздвижение – это поднятие Креста Господня из пещеры, в которой его нашли. На этом Кресте был когда-то распят Христос.
Отдание праздника - в церковном богослужении последний день попразднства многодневного, великого двунадесятого праздника.
Воздвижение Креста Господня было при Константине Великом (306-337). Римский император, вместе со своей матерью святой Еленой, очищали земли от язычества, чтобы вернуть христианство. Во время этой миссии, царица Елена обнаружила место захоронения Креста Господня. Оказалось, оно находилось в заваленной пещере, а на ней был выстроен языческий храм. Святая Елена повелела снести его и раскопать пещеру. Так и сделали. Когда раскопали место, то там нашли три креста. Чтобы выбрать из них Крест Господень каждый стали подносить к женщине, которая едва дышала. Первые два креста не совершили чудо, но когда был возложен третий Крест – она полностью исцелилась.
С тех пор христиане отмечают это событие с особой торжественностью и почитанием. В храмах проводят большие богослужения, на которых молятся Господу, вспоминая Его чудодейственные дела.
Традиционно на Воздвижение Креста Господня происходит крестный ход с иконами и крестом. Многие отмечают этот праздник дома, с семьей и читая специальную молитву.