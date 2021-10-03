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Мощные молитвы в Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня на 4 октября

3:30:3510/3/2021Фото: pixabay.com
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Традиционно на Воздвижение Креста Господня происходит крестный ход с иконами и крестом. Многие отмечают этот праздник дома, с семьей и читая специальную молитву.

В храмах проводят большие богослужения, на которых молятся Господу, вспоминая Его чудодейственные дела

Воздвижение – это поднятие Креста Господня из пещеры, в которой его нашли. На этом Кресте был когда-то распят Христос.

Отдание праздника - в церковном богослужении последний день попразднства многодневного, великого двунадесятого праздника.

Воздвижение Креста Господня было при Константине Великом (306-337). Римский император, вместе со своей матерью святой Еленой, очищали земли от язычества, чтобы вернуть христианство. Во время этой миссии, царица Елена обнаружила место захоронения Креста Господня. Оказалось, оно находилось в заваленной пещере, а на ней был выстроен языческий храм. Святая Елена повелела снести его и раскопать пещеру. Так и сделали. Когда раскопали место, то там нашли три креста. Чтобы выбрать из них Крест Господень каждый стали подносить к женщине, которая едва дышала. Первые два креста не совершили чудо, но когда был возложен третий Крест – она полностью исцелилась.
С тех пор христиане отмечают это событие с особой торжественностью и почитанием. В храмах проводят большие богослужения, на которых молятся Господу, вспоминая Его чудодейственные дела.

Традиционно на Воздвижение Креста Господня происходит крестный ход с иконами и крестом. Многие отмечают этот праздник дома, с семьей и читая специальную молитву.



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молитвапраздникиотдание Воздвижения Креста Господня
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