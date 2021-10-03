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День учителя 2021: как ярко поздравить любимого учителя 5 октября? Парочка классных стихов для поздравительных открыток

4:00:3210/3/2021Фото: pixabay.com
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Этот день дает возможность отметить ценность профессии преподавателя во всем мире, сделать итоги достижений и обратить внимание на голоса учителей, которые прилагают все усилия для достижения главной цели образования – никого не оставлять позади.

Важно красиво поздравить и выразить слова благодарности, чтобы учитель в очередной раз убедился, насколько ценят его труд

5 октября наступает очень важный для каждого праздник – День учителя. В этот день все преподаватели получают подарки и поздравления от своих учеников. Праздник имеет статус Международный, поскольку более ста стран в 1996 году утвердили это решение. Таким образом уполномоченные ЮНЕСКО вместе с Международной организацией труда подписали важный документ о "Рекомендации, касающиеся статуса учителей".

Этот день дает возможность отметить ценность профессии преподавателя во всем мире, сделать итоги достижений и обратить внимание на голоса учителей, которые прилагают все усилия для достижения главной цели образования – никого не оставлять позади.

Важно в этот день напомнить ученикам и их родителям, как важен труд каждого преподавателя. Их работа считается одной из самых сложных, потому что помимо обычного преподавания, где нужно завлечь, интересно рассказать и сделать так, чтобы каждый ученик понял его предмет - учителям приходится, порой, засиживаться допоздна, составляя план занятий и проверяя выполненные задания учеников. Это делает их труд самоотверженным, и абсолютно бескорыстным. Ведь хороший учитель подобен свече, которая освещает путь своим ученикам.

Важно красиво поздравить и выразить слова благодарности, чтобы учитель в очередной раз убедился, насколько ценят его труд, и как все ему благодарны. Для этого мы отобрали лучшие стихотворения для наших проводников в эту жизнь.



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