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Зеркальная дата октября: Как использовать 10.10 для улучшения жизни и привлечения счастья – магический ритуал

4:30:2410/3/2021Фото: pixabay.com
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Зеркальный ритуал провоцирует вас задуматься о своем внутреннем эмоциональном состоянии, привлекая внимание к его преднамеренному или непреднамеренному выражению, подчеркивая гармонию или конфликт между ними.

Сядьте напротив зеркала и долго посмотрите в каждое из изображений

Вселенная помогает исполнить наши желания в периоды зеркальных дат. 10. 10 – очень волшебный день в нумерологии. Число 10 – обладает огромной магической силой.

Значения нумерологии берут свое начало с Пифагора, греческого философа и математика, родившегося в 570 году до нашей эры. При этом идея чисел и их духовного значения уже активно практиковалась в тот же период времени. Древние майя считали, что вселенную, века, циклы или буквально почти все остальное можно разбить на числа. Числа были священными и живыми.

Магия нумерологии берет ваше имя или дату рождения и сводит их к однозначным цифрам. Каждая цифра от 1 до 9 имеет свой собственный смысл. Говорят, что полученное число раскрывает нашу ключевую личность. А чтобы помочь в этом деле вселенной существует специальный зеркальный ритуал:

Практически у каждого дома есть волшебный аппарат по исполнению желаний и даже не подозревает об этом.

Речь идет о трюмо. Его еще называют трельяж. Это система из трех зеркал, где центральное закреплено, а два боковых – подвижны. В крайнем случае можно сделать его самостоятельно, поставив три зеркала.

Сядьте напротив зеркала и долго посмотрите в каждое из изображений. Смотрите, не отвлекаясь. Подметьте, что изменилось в вашем внешнем виде, улыбнитесь и наполнитесь любовью к этому человеку напротив. Сколько он пережил? Подумайте как ему нужна ваша любовь и внимание – все это вам необходимо ему подарить.

Зеркальный ритуал провоцирует вас задуматься о своем внутреннем эмоциональном состоянии, привлекая внимание к его преднамеренному или непреднамеренному выражению, подчеркивая гармонию или конфликт между ними.

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