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Сильная молитва на 6 октября - праздник Зачатия честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Главное чудо Крестителя

5:00:2310/3/2021Фото: pixabay.com
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Главное чудо, которое совершил Иоанн Предтеча – это его предсказание появления на земле Иисуса Христа, людского спасителя. А также Его крещение в реке Иордан.

Святой Иоанн, святой Предтеча и Креститель Господень, которого Господь назвал величайшим из пророков

6 октября в Православной Церкви чтят зачатие почетного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна. В этот день празднуются милость, чудеса и мудрость Божья: Его милость к благочестивым и праведным родителям святого Иоанна, престарелым Захарии и Елизавете, которые всю свою жизнь желали и просили у Бога ребенка. Чудо-зачатие Иоанна в пожилом чреве Елизаветы. У Бога было особенно великое намерение для Иоанна, а именно, чтобы он был Пророк и Предтеча Христа Господа, Спасителя мира. Через Ангела Гавриила Бог сообщил о рождении Иоанна Предтечи бездетным Захарии и Елизавете.

Главное чудо, которое совершил Иоанн Предтеча – это его предсказание появления на земле Иисуса Христа, людского спасителя. А также Его крещение в реке Иордан.

Святой Иоанн, святой Предтеча и Креститель Господень, которого Господь назвал величайшим из пророков, завершает историю Ветхого Завета и открывает эпоху Нового Завета. Святой Иоанн свидетельствовал о Единородном Сыне Божьем, воплотившемся во плоти.

В возрасте тридцати лет он выступил с проповедью покаяния. Он появился на берегах Иордана, чтобы своей проповедью подготовить людей к принятию Спасителя мира.

Пророку молятся об излечении от различных недугов, особенно при головной боли. Об избавлении от страшных и вредных привычек, которые портят и отбирают жизнь и здоровье.


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молитвапраздникиЗачатие Иоанна ПредтечиИоанн Креститель
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