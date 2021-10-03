Сильная молитва на 6 октября - праздник Зачатия честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Главное чудо Крестителя

6 октября в Православной Церкви чтят зачатие почетного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна. В этот день празднуются милость, чудеса и мудрость Божья: Его милость к благочестивым и праведным родителям святого Иоанна, престарелым Захарии и Елизавете, которые всю свою жизнь желали и просили у Бога ребенка. Чудо-зачатие Иоанна в пожилом чреве Елизаветы. У Бога было особенно великое намерение для Иоанна, а именно, чтобы он был Пророк и Предтеча Христа Господа, Спасителя мира. Через Ангела Гавриила Бог сообщил о рождении Иоанна Предтечи бездетным Захарии и Елизавете.
Главное чудо, которое совершил Иоанн Предтеча – это его предсказание появления на земле Иисуса Христа, людского спасителя. А также Его крещение в реке Иордан.
Святой Иоанн, святой Предтеча и Креститель Господень, которого Господь назвал величайшим из пророков, завершает историю Ветхого Завета и открывает эпоху Нового Завета. Святой Иоанн свидетельствовал о Единородном Сыне Божьем, воплотившемся во плоти.
В возрасте тридцати лет он выступил с проповедью покаяния. Он появился на берегах Иордана, чтобы своей проповедью подготовить людей к принятию Спасителя мира.
Пророку молятся об излечении от различных недугов, особенно при головной боли. Об избавлении от страшных и вредных привычек, которые портят и отбирают жизнь и здоровье.