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Прогноз погоды на октябрь 2021 в Сибири и Москве: вернется ли бабье лето?

10:00:5410/2/2021,Анна ФилатоваФото: pixabay.com
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В октябре погода в Сибири будет ниже нормы примерно на 1°C. Количество осадков будет в пределах нормы. На юго-западе их будет слегка меньше нормы.

Вернется ли бабье лето в Москву и Сибирь в октябре.
Вернется ли бабье лето в Москву и Сибирь в октябре.

Бабье лето в Москве в его классическом варианте, когда солнечно и тепло до +20 °C и люди ходят в летней одежде уже так и не наступит в этом году. С каждыми новыми сутками день убывает, а ночь становится длиннее. За столь короткий солнечный день температура воздуха не успевает достаточно прогреться.

Температура в октябре будет соответствовать климатическим нормам и за их пределы не выйдет.

С началом октября в Москве наступит золотая осень. Первые полмесяца будет тепло и солнечно, днем воздух будет прогреваться до +12°C, а в ночные часы опускаться до +5°C. Во второй половине месяца столбики термометра поползут вниз. Температура начнет стремительно падать, ночью будет +2°C, а днем доходить до +6°C.

Для октября в Москве температура +12°C вполне комфортная. Москвичи успеют погреться на солнышке и подышать осенним, теплым воздухом, первые две недели октября будут преимущественно без осадков. Но солнечная погода, спустя две недели, сменится дождем. Дождь будет идти часто, воздух станет влажным. К концу месяца температура упадет и могут быть заморозки, возможен снег.

Сибирь — это один из наиболее холодных регионов всего мира. Территория частично окружена горами, а они не пропускают теплый воздух. Регион считается таким холодным из-за его отдаленности от морей. Только в западной и южной областях Сибири температура иногда поднимается выше нуля. Температура в регионе нестабильная, бывают частые и контрастные перепады.

В октябре погода в Сибири будет ниже нормы примерно на 1°C. Количество осадков будет в пределах нормы. На юго-западе их будет слегка меньше нормы.

В Сибири в первой половине октября температура воздуха не прогреется выше +5°C. После 20 октября начнет холодать, в ночное время столбики термометра опустятся до -2°C. Начиная с 24 октября в Сибири пойдет снег.

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