Погода в Бердске 3 октября 2021: какую зиму предсказывает ветер сегодня по приметам?

3 октября в Бердске синоптики прогнозируют осадки в виде снега с дождем. Так с утра в городе температура воздуха не поднимется выше нуля, и пройдет небольшой мокрый снег. По ощущениям температура воздуха будет -3 градуса. В обед потеплеет до +3 и пойдет дождь, такая же температура ожидается вечером. Давление повысится и составит 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 82%.
3 октября в Бердске отмечается народный и церковный праздник день памяти мученика Евстафия, в народе – Астафий Ветряк. В этот день всегда дули сильные ветры, о направлении которых судили о предстоящей погоде.
По направлению ветра, предсказывали погоду: если северный - к морозу, южный - к теплу, западный - к дождю, восточный - к прояснению. Также, если был южный ветер, то значит будет хороший урожай озимых.
Также в этот день параллельно проходил праздник мельника. У славян мельник жил далеко от других домов, поэтому его личность и жилье были окутаны завесой тайны. Считалось, что он водил дружбу с мифическими существами, например, водяным или лешим.