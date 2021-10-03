Магнитная буря 3 октября 2021: длительная плохая космическая погода заставит метеопатов адаптироваться к ней

После двух дней космической “непогодицы”, когда магнитный фон Земли находился на красном уровне, 3 октября геомагнитная обстановка немного успокоится. Но ближе к ночи, Солнце, все-таки, даст о себе знать очередной вспышкой, которая принесет магнитную бурю в три балла. Это произойдет в 18.00 по московскому времени и 22.00 по Новосибирску. Наступившая буря вечером, 3 октября, будет началом мощного двухдневного геомагнитного шторма 4 и 5 октября.
Метеозависимым стоит заранее подготовиться к негативному событию. Поскольку, в дни магнитных бурь, состояние таких людей значительно ухудшается. Что доказывают, наши читатели:
- Испытываю сильную слабость, даже немного пошатывает.
- Болит голова и возникает внутренняя дрожь.
- Усталость. При этом бессонница.
- Давление скачет, трудно дышать становится.
- Давление в голове ощущаю, будто жар внутренний.
Ученые объясняют ухудшение самочувствия у метеозависимых людей тем, что при изменении магнитного поля Земли в организме замедляется капиллярный кровоток, то есть кровь сгущается, в крови может повышаться уровень холестерина, кислородное голодание органов и тканей, особенно гипоксию испытывают нервные окончания и мозг. Если магнитные бури идут подряд с перерывом в неделю, то у большинства населения есть способность адаптироваться и реакции на очередные повторные возмущения у них практически не происходит.
Поэтому, метеопатам необходимо заранее подготовиться. Людям с хроническими заболеваниями, никогда не забывать свои привычные лекарства. Метеозависимым необходимо улучшить свое питание, добавить больше овощей и фруктов. Постараться отказаться от жареного, сладкого, алкоголя и сигарет. Также нужно больше находиться на свежем воздухе.