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4 октября – День космических войск: всем отважным героям слава и почет в сердечных поздравлениях

3:46:0310/3/2021Фото: otkritkiok.ru, bipbap.ru
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Вы космосу всегда верны, в него вы сильно влюблены, вы нас все время охраняли, и наш покой оберегали.

4 октября - День Космических войск
4 октября - День Космических войск

Не многие из соотечественников знают, что в Вооруженных силах РФ существуют космические войска, отвечающие за ведение военных операций в космосе. 4 октября 1957 года был запущен первый искусственный спутник земли и в честь этой памятной даты этот день считается Днем космических войск. 

4 октября - День Космических войск
4 октября - День Космических войск

Вы космосу всегда верны,
В него вы сильно влюблены,
Вы нас все время охраняли,
И наш покой оберегали.

Мы вам приносим поздравок,
Чтоб сил он дать по больше смог,
Чтоб не было тоски, печали,
И звезды в тишине шептали.

***

Космос всегда манил человека,
К звездам всегда обращались глаза.
Войнами мира пусть будут навеки
Все называть космонавтов войска.
Путь пусть ваш будет все так же высок,
И в этот день дарим вам поздравок!

4 октября - День Космических войск
4 октября - День Космических войск

Поздравляю с Днём Космических войск и желаю всегда отражать любую опасность, быть смелым покорителем безграничных просторов, иметь в жизни счастье размерами с Космос! Успехов и постоянного развития нашим Космическим войскам, удачи и больших возможностей тебе в каждом деле!


4 октября - День Космических войск
4 октября - День Космических войск

Еще когда мы были малышами,
О космосе были наши мечты.
Их воплощенье — вы, и вот пред вами
Наш поздравок и в нем для вас стихи.

Космическим войскам мы все желаем,
Чтоб было мирным небо среди звезд,
Чтобы улыбки на лице сияли,
Чтоб все, что вы задумали, сбылось!

***

Этот праздник на честь тех,
Кто годами создавал.
Зная: впереди успех,
Никогда не отставал.

И космическую оборону
Люди нам изобрели.
Долго ждали их всех дома,
А они службу вели.

С гордостью наш поздравок
На вашу честь звучит!
Пусть еще долгий срок
Он память вам хранит.

Источник: pozdravok.ru

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