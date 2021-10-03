4 октября – День космических войск: всем отважным героям слава и почет в сердечных поздравлениях

Не многие из соотечественников знают, что в Вооруженных силах РФ существуют космические войска, отвечающие за ведение военных операций в космосе. 4 октября 1957 года был запущен первый искусственный спутник земли и в честь этой памятной даты этот день считается Днем космических войск.
Вы космосу всегда верны,
В него вы сильно влюблены,
Вы нас все время охраняли,
И наш покой оберегали.
Мы вам приносим поздравок,
Чтоб сил он дать по больше смог,
Чтоб не было тоски, печали,
И звезды в тишине шептали.
***
Космос всегда манил человека,
К звездам всегда обращались глаза.
Войнами мира пусть будут навеки
Все называть космонавтов войска.
Путь пусть ваш будет все так же высок,
И в этот день дарим вам поздравок!
Поздравляю с Днём Космических войск и желаю всегда отражать любую опасность, быть смелым покорителем безграничных просторов, иметь в жизни счастье размерами с Космос! Успехов и постоянного развития нашим Космическим войскам, удачи и больших возможностей тебе в каждом деле!
Еще когда мы были малышами,
О космосе были наши мечты.
Их воплощенье — вы, и вот пред вами
Наш поздравок и в нем для вас стихи.
Космическим войскам мы все желаем,
Чтоб было мирным небо среди звезд,
Чтобы улыбки на лице сияли,
Чтоб все, что вы задумали, сбылось!
***
Этот праздник на честь тех,
Кто годами создавал.
Зная: впереди успех,
Никогда не отставал.
И космическую оборону
Люди нам изобрели.
Долго ждали их всех дома,
А они службу вели.
С гордостью наш поздравок
На вашу честь звучит!
Пусть еще долгий срок
Он память вам хранит.
Источник: pozdravok.ru