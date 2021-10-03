Ваша жена хочет бросить вас: восемь предупреждающих знаков в ее поведении, что это именно так

По большей части конец брака никогда не бывает неожиданностью.
Хотя это может показаться неожиданным, когда она сообщает вам, что хочет подать на развод (или что она уже подала на развод), правда в том, что признаки того, что ваша жена хочет уйти от вас, скорее всего, были заметны какое-то время, пишет yourtango.com.
Есть много признаков несчастливого брака, которые могут спровоцировать желание вашей жены уйти. Некоторые из них включают в себя негативное эмоциональное состояние одного или обоих партнеров, отсутствие привязанности и общения в отношениях, а также самоуспокоенность, среди прочего.
Ключ к предотвращению развода - это замечать эти признаки. Если еще не поздно, поработайте вместе, чтобы спасти свой брак.
Как узнать, что ваша жена хочет выйти из вашего брака?
Если вы заметили следующие признаки того, что ваша жена хочет бросить вас, пора принять меры, если вы хотите исправить свой брак.
1. Вы не чувствуете эмоциональной связи.
Хотя физическое влечение может со временем угасать, эмоциональная связь имеет важное значение для успешного брака.
Эту эмоциональную разобщенность поначалу может быть трудно заметить, поскольку вы оба выполняете повседневную рутину своих отношений. Но если вы вдруг обнаружите, что больше не делитесь друг с другом своими чувствами или даже не выделяете время, чтобы просто насладиться обществом друг друга, это красный флаг.
2. Вашей сексуальной жизни не существует.
Возможно, вы не всегда чувствуете тех бабочек, которых чувствовали, когда впервые встретили друг друга, но физическое влечение и связь - главный компонент успешных и счастливых долгосрочных отношений .
Если ваша жена больше не заинтересована в сексе с вами, это означает, что она не заботится о связях, и более вероятно, что она одной ногой не в вашем браке.
3. Она не строит с вами планов на будущее.
Счастливая супружеская пара консультируется друг с другом о планах на будущее и обсуждает будущее как пара. С другой стороны, женщина, которая вот-вот бросит вас, с большей вероятностью начнет планировать жизнь без вас.
Пытается ли она привыкнуть к жизни без вас или просто больше не любит вас, но если ваша жена не включает вас в свои планы, возможно, она подумывает о том, чтобы бросить вас.
4. Она говорит «я» намного больше, чем «мы».
Счастливые пары склонны рассматривать себя как единое целое и говорить о себе как таковых, используя утверждения «мы».
Однако исследование 2021 года показало, что пары, находящиеся на грани разрыва, подсознательно корректируют свой язык, чтобы использовать больше утверждений «я», чем утверждений «мы».
«Кажется, что даже до того, как люди осознают, что разрыв произойдет, он начинает влиять на их жизнь», - пояснила ведущий автор исследования Сара Серадж, докторант психологии в UT Austin. «Иногда использование слова« я »коррелирует с депрессией и грустью. Когда люди находятся в депрессии, они, как правило, сосредотачиваются на себе и не могут так сильно относиться к другим».
5. Она смотрит на вас свысока.
Кажется, ваша жена хочет заставить вас чувствовать себя никчемным? В таком случае она могла бы к вам относиться с презрением. И, по словам известного исследователя отношений доктора Джона Готтмана, презрение является одним из «4 всадников» апокалипсиса отношений и самым большим предвестником развода.
6. Вы чувствуете, что никогда ничего не сможете сделать правильно.
Еще один из четырех всадников Готтмана - критика. Если ваша жена постоянно критикует вас и то, что вы делаете, она исходит из негатива и закрывает глаза на позитив.
Это может быть связано с тем, что она уже решила бросить вас и может смотреть на вещи только через негативную линзу.
7. Она больше времени проводит вне дома.
Если у нее внезапно увеличился рабочий день или она начала строить больше планов с друзьями, это может означать, что она ищет способы проводить больше времени вдали от вас и проблем в вашем браке.
8. У вашей жены роман.
Выйти из брака непросто, особенно если вы вместе давно и есть дети. Вместо этого ваша жена может обмануть.
Если вы заметили признаки того, что ваша жена изменяет , это явный признак того, что что-то в браке не так и может быть предвестником ее ухода.
Эти признаки могут появиться и по причинам, не имеющим никакого отношения к вашему браку.
Например, некоторые другие причины, по которым вы можете заметить некоторые из этих признаков, включают:
Депрессия
Когда возникает депрессивный эпизод, человек, борющийся с депрессией, может стать более замкнутым. Если вы не уверены, связано ли изменение отношения вашей жены к депрессии или к тому, что вы переживаете из-за ваших отношений, поищите другие признаки депрессии, которые она может испытывать.
Стресс и выгорание
Некоторые из признаков того, что ваша жена хочет уйти от вас, на самом деле похожи на признаки эмоционального и психического выгорания. Если ваша жена занялась работой, возможно, это произошло не из-за проблем в вашем браке, а из-за того, что она взяла на себя больше обязанностей и чувствует себя подавленной.
Зависимость
Если ваша жена страдает зависимостью , вы можете заметить изменение в ее поведении.
Лучшее, что вы можете сделать, - это сообщить о своих опасениях жене и проверить свой брак.
Хорошая новость в том, что эти признаки не обязательно являются концом всего вашего брака.
«Лучшее, что можно сделать, чтобы спасти свой брак, - это дать жене понять, что вы хотите, чтобы он работал, и делала все, что, по ее мнению, необходимо, чтобы заставить его работать», - говорит клинический гипнотерапевт и тренер по взаимоотношениям Кея Мурти .
Когда кажется, что ваш брак приближается к концу, вы можете сделать несколько вещей, чтобы вернуть его в нормальное русло.
Как пишет клинический психолог и писатель Сьюзан Хайтлер, «есть определенные действия, которые может предпринять один из супругов, чтобы спасти отношения». Так что даже если кажется, что ваша жена полностью отказалась от отношений, все не так безнадежно.
Когда пришло время приложить усилия для спасения вашего брака, Хайтлер предлагает 7 шагов, которые вы можете предпринять как пара:
1. Составьте список всех проблем, по поводу которых вы спорите или чувствуете безнадежность.
2. Верните фокус на себя.
3. Избавьтесь от негатива.
4. Конструктивно выражайте свои опасения и принимайте решения сообща.
5. Избавьтесь от интрижек, зависимостей и гнева.
6. Радикально увеличивайте позитивную энергию, которую вы разделяете со своим партнером.
7. Вернитесь к основам.
Вы также можете обратиться за консультацией по вопросам брака, чтобы получить помощь профессионала.
«Любые отношения могут работать только тогда, когда вы оба хотите, чтобы они работали», - уверяет Мурти.