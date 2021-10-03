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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 3 октября 2021 в России и мире

12:20:5310/3/2021Фото: pixabay.com
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 3 октября 2021 года.

3 октября - День замены лампочки

• День учителя в СССР
• Всемирный день трезвости (World Temperance Day)
• Всемирный день грибника (World Mushroom Picking Day)
• День «Дрянных девчонок» (Mean Girls Day)
• День поиска каштанов
• День замены лампочки (Change a Light Day)
• Международный день скромного смеха (International Frugal Fun Day)
• День спортсменов силовых видов спорта (День силы)
• День «Посмотрите на листья» (Look at the Leaves Day)
• День отрядов мобильных особого назначения МВД РФ (День ОМОН)
• День Московской области
• День «Стального алхимика» (Fullmetal Alchemist Day)
• Собор Брянских святых
• День памяти благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его Феодора, чудотворцев
• Всемирный день смузи (Global Smoothie Day)
• День осведомлённости о вирусах (National Virus Appreciation Day)
• Всемирное воскресенье причастия (World Communion Sunday)
• День памяти великомученика Евстафия Плакиды
• Международный день войлока (International Felt Day)
• Международный день африканской диаспоры (International African Diaspora Day)
• Всероссийский день ходьбы
• День потрясающих диких женщин (Terrific Wild Women`s Day) - США
• Праздник балтийской селёдки (Baltic Herring Festival) - Финляндия
• День бабушек и дедушек (Grandparents Day) - Великобритания
• Фестиваль винограда (Marino Grape Festival) - Италия
• День отца - Люксембург
• День бойфренда (National Boyfriend Day) - США
• Праздник урожая (Erntedankfest) - Германия
• День бабочки и колибри (National Butterfly and Hummingbird Day) - США
• День бабушек и дедушек (South Africa Grandparents Day) - ЮАР
• День карамели с заварным кремом (National Caramel Custard Day) - США
• День территориальной обороны - Украина
• День технарей (National Techies Day) - США
• День основания государства (Gaecheonjeol) - Южная Корея
• День разных поколений (Intergeneration Day) - США
• День немецкого единства (Tag der Deutschen Einheit) - Германия
• День независимости - Ирак
• День солдата, День Морасана (Francisco Morazan Day) - Гондурас
• День семейного телешоу (National Family TV Show Day) - США
• День памяти жертв иммиграции - Италия
• День Кевина (National Kevin Day) - США
• Akhari Chahar Somba - Бангладеш
• День нулевой задачи (Zero-Tasking Day) - США
• Именины у Михаила, Олега, Фёдора, Татьяны, Евстафия, Ивана, Василия
• Астафий Мельник (Астафьевы ветры)

Важные события

• 3 октября 1649 года принято Соборное Уложение - свод законов Русского царства
• 3 октября 1906 года сигнал SOS утвержден международным сигналом бедствия
• 3 октября 1938 года основана Пермская область
• 3 октября 1941 года запатентован аэрозольный контейнер для распыления инсектицидов
• 3 октября 1945 года основана Всемирная федерация профсоюзов
• 3 октября 1952 года в США впервые в мире записано видеоизображение на магнитную ленту
• 3 октября 1968 года состоялся первый полет магистрального пассажирского самолета «Ту-154»

Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru

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