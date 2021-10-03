Как разлюбить кого-то: 7 советов, которые помогут вам разлюбить и отпустить навсегда

Влюбленность может быть одним из самых красивых, но пугающих переживаний, которые можно пережить. Когда влюбляешься в этого особенного человека, это может казаться почти волшебным, и иногда эта любовь может поглотить тебя наилучшим образом.
Точно так же, как есть много причин, по которым люди влюбляются, есть также причины, по которым люди стремятся разлюбить, пишет yourtango.com.
Возможно, отношения больше не приносят вам такой пользы, как раньше, и стали токсичными, или вы больше не чувствуете, что в отношениях вас ценят и уважают.
Какими бы ни были причины, может быть трудно не только осознать, что вам нужно разорвать отношения, но также и то, что вам нужно сделать работу, чтобы разлюбить своего партнера.
Но разлюбить можно, и это также можно сделать здоровым образом, чтобы вы не почувствовали себя разбитым и беспомощным.
7 советов, которые помогут вам разлюбить и отпустить
1. Найдите время для себя.
Лучший способ избавиться от кого-то - это осознать, что у вас есть все, что вам нужно. Вы прожили полноценную жизнь до них, а это значит, что вы, несомненно, сможете прожить жизнь после них.
Вспомните те занятия и хобби, которыми вы раньше занимались, и начните их заново. Может быть, даже попробуем обзавестись новыми.
Проведите некоторое время с собой так, чтобы вы могли разлюбить этого человека и еще больше полюбить себя, потому что лучший вид любви - это всегда себялюбие.
2. Сосредоточьтесь на том, что вам не нравится в вашем партнере.
Это может быть полезно, когда вы пытаетесь забыть о своем партнере, вспомнить все то, что вам не нравилось в отношениях с ним.
«Составьте список всего, что вас раздражает и сводит с ума. Все, что вы хотели бы изменить или улучшить, - говорит Ронни Энн Райан, тренер по любви и космосу . «Затем, когда вы начнете чувствовать тоску или скучаете по человеку, просмотрите свой список, чтобы вспомнить, почему вы хотите создать пространство между собой и уменьшить свои чувства любви и связи».
3. Позвольте себе обидеться.
Лучшее, что вы можете сделать для себя, - это позволить всей грусти, гневу и боли выйти на поверхность. Позвольте себе почувствовать все эмоции.
Но не цепляйтесь за них слишком долго. Проведите некоторое время в грустном состоянии и не бойтесь назначить себе крайний срок, в течение которого вы можете провести грустное настроение.
Когда время истечет, вы почувствуете себя лучше, продолжая двигаться вперед без партнера. Высвобождение всех этих эмоций может дать вам возможность испытать все положительные и новые впечатления, которые ваша жизнь припасла для вас.
Не бойтесь позволить себе почувствовать, эти эмоции - не что иное, как полезные для здоровья.
4. Запишите свои мысли.
В любых отношениях, которые распадаются, очень полезно записывать все, что вы чувствуете.
Возьмите дневник и пусть ручка летит по странице. Не переставайте думать об этом, просто пишите, когда мысли и чувства выходят наружу. Вы даже можете адресовать это письмо своему партнеру.
Конечно, вам не обязательно его отправлять, это может быть что-то для вас и только для вас. Письмо - это терапия сама по себе. Это может оказаться тем, что вам нужно, чтобы еще больше помочь вам разлюбить и двигаться дальше.
5. Избавьтесь от всех воспоминаний.
Сохранение всего, что напоминает вам о человеке, от которого вы пытаетесь уйти, означает, что вы никогда не продвинетесь полностью. Выбросьте коробки с их вещами, избавьтесь от всего, что у вас есть, что напоминает вам воспоминания, которыми вы поделились со своим партнером.
Это касается даже социальных сетей. Отпишитесь от них и, возможно, даже заблокируйте их, если считаете, что должны. Удалите все их изображения из своего профиля в социальных сетях и даже со своего телефона. Удалите также все эти старые текстовые сообщения.
Если вы хотите начать все сначала и действительно двигаться дальше, то лучше всего будет избавиться от всех памятных вещей.
6. Проводите время с друзьями и семьей.
Это люди, которые всегда будут в вашем углу. Общение с друзьями и семьей может быть лучшим отвлечением, чтобы вы не сидели в одиночестве и не думали о человеке, которого любите и пытаетесь больше не любить.
Выходить на улицу, чтобы заняться чем-нибудь интересным, может стать хорошим способом снова начать смеяться и веселиться. Лучшее средство от грусти - это позволить людям снова улыбнуться вам.
7. Осознайте, что вам лучше.
Вы заслуживаете счастья в любых отношениях, в которые вступаете. Если этот человек не заставляет вас чувствовать себя на все 100%, значит, он явно не для вас. Иногда этому не суждено быть, и это нормально.
Приятно посмотреть на разные уроки, которые вы извлекли из своих прошлых отношений, например, на то, что вы можете пожелать в будущих отношениях, и на черты характера, которые вы будете искать в будущем партнере.
Вы не должны соглашаться на кого-то, кто не будет любить вас всем сердцем, и вы не должны отдавать свою любовь тому, кто этого не заслуживает.