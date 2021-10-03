Что нужно знать об инфекциях мочевыводящих путей: какие симптомы говорят о ней и когда уже срочно идти на прием к врачу

Согласно исследованию Cedars-Sinai, опубликованному в Journal of Urology, несмотря на распространенность болезненного состояния, женщины напуганы и разочарованы ограниченными возможностями лечения.
Женщины, участвовавшие в исследовании, критиковали поставщиков медицинских услуг за то, что они не понимали их опыта при чрезмерном назначении антибиотиков в качестве варианта лечения, пишет medicalxpress.com.
«Мы были вдохновлены на проведение исследования из-за того, что большое количество женщин, приходящих к нам, чувствовали себя безнадежными и беспомощными, когда дело доходило до лечения их ИМП», - сказала ведущий автор Виктория Скотт, доктор медицины, уролог из отделения женской тазовой медицины и реконструктивной медицины. Хирургическая клиника в Сидарс-Синай.
Чтобы помочь тем, кто страдает рецидивирующими инфекциями мочевыводящих путей, исследователи провели фокус-группу с участием 29 женщин, перенесших рецидив ИМП, чтобы узнать о пробелах в их лечении. ИМП - это инфекции любой части мочевыводящих путей, включая почки, мочеточники, мочевой пузырь или уретру. Этот термин чаще всего используется для описания инфекции мочевого пузыря.
Одна из самых больших проблем, выраженных участниками исследования, была связана с частым назначением антибиотиков и опасениями по поводу потенциальных неблагоприятных и долгосрочных эффектов лекарства.
«Многие участники знали о рисках развития устойчивости бактерий к антибиотикам», - сказал Скотт. «Они также знали о« побочном ущербе »антибиотиков и нарушении нормального баланса хороших и вредных бактерий в организме».
Обсуждения в фокус-группах также сообщили о беспокойстве по поводу медицинской системы и ограниченных исследовательских усилиях по изучению новых стратегий лечения, не связанных с применением антибиотиков.
Участники выразили разочарование и негодование по отношению к своим поставщикам медицинских услуг за то, что они «бросали в них антибиотики», не представляя альтернативных вариантов лечения и профилактики, а также за непонимание их опыта. Кроме того, многие женщины рассказали, что обращались за советом к травникам и специалистам по иглоукалыванию, а также к коллегам на онлайн-форумах и в чатах.
Лечение и профилактика
Хотя исследования показывают, что антибиотики часто являются наиболее эффективным вариантом лечения инфекций мочевыводящих путей, исследования также показывают, что до 40% инфекций мочевого пузыря можно вылечить с помощью безрецептурных мер, которые могут включать в себя повышенное потребление воды и обезболивающие, такие как ибупрофен.
Выполнение этих шагов при первоначальном развитии симптомов ИМП и ожидании результатов анализа мочи может быть важным для предотвращения ненужных антибиотиков и обеспечения назначения соответствующих антибиотиков при необходимости.
Среди шагов, которые женщины могут предпринять, чтобы избежать инфекции мочевыводящих путей, - это питьевая вода, прием добавок клюквы или низких доз антибиотиков после полового акта, а также вагинальный эстроген для тех, кто находится в постменопаузе.
Хотя многие предпочитают безрецептурные препараты, Скотт рекомендует обратиться к врачу, если у вас поднимется температура или симптомы сохранятся дольше суток, поскольку антибиотикотерапия может иметь решающее значение при некоторых инфекциях, чтобы они не распространялись из мочевого пузыря в почки.
«Антибиотики - прекрасные лекарства, и в определенных условиях они спасают жизнь», - сказал Скотт. «В некоторых случаях антибиотики необходимы, но также важно, чтобы женщины были осведомлены обо всех возможных вариантах».
Тем, кто страдает рецидивирующими инфекциями мочевыводящих путей, следует обратиться к специалисту. Некоторым женщинам будет полезно пройти ультразвуковое исследование почек или цистоскопию, при которой используется небольшая камера, которую можно вставить в уретру, чтобы получить обзор уретры и мочевого пузыря, чтобы исключить анатомические аномалии.
Скотт отмечает, что у мужчин могут возникать инфекции мочевыводящих путей, хотя они встречаются реже.
Улучшение ухода
Некоторые медики не мог думать, что один эпизод мочевых путей инфекции может оказать значительное влияние на жизни пациента. Но когда ИМП повторяются, часто без предупреждения, они могут отрицательно сказаться на социальной жизни, работе, семье и отношениях.
В исследовании рекомендовалось, чтобы врачи изменили стратегии лечения, чтобы решить проблемы женщин, и посвятить больше исследований совершенствованию неантибиотических вариантов профилактики и лечения рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей, а также стратегий лечения, которые расширяют возможности пациентов.
«К сожалению, мы видим много женщин, которые винят себя в развитии ИМП. Важно понимать, что ИМП являются очень распространенной проблемой и не должны вызывать стыда», - сказал Скотт. «Если вы страдаете рецидивирующими ИМП, я рекомендую вам связаться с врачом, специализирующимся на тазовой медицине и реконструктивной хирургии у женщин, чтобы вместе разработать индивидуальные стратегии профилактики и лечения».