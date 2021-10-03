Новая таблетка «Молнупиравир» спасает от короанавируса: о плюсах и минусах новых препаратов говорят ученые

В связи с тем, что новые случаи COVID-19 остаются на высоком уровне в США, новые лекарственные препараты, которые могут помочь людям, которые болеют респираторным заболеванием, избежать серьезных заболеваний, начинают привлекать все больше внимания.
Всемирная организация здравоохранения недавно одобрила лекарственный коктейль, сделанный Regeneron Pharmaceuticals, комбинированный препарат, который был использован широко, чтобы поддержать больные пациент, вливая их с антителами, направленных на борьбу COVID. И новая противовирусная таблетка, которую можно принимать ежедневно, называется молнупиравир, изучается как способ остановить болезнь COVID на ранней стадии, пишет medicalxpress.com.
Хотя эти методы лечения COVID помогли укрепить ресурсы больниц, предотвратив тяжелые заболевания у многих пациентов, они далеко не серебряная пуля и сталкиваются с многочисленными проблемами производства и эффективности, говорят несколько экспертов Северо-Востока.
«Это проблема респираторных вирусов - для них сложно разработать хорошее противовирусное средство», - говорит Брэндон Дионн, доцент кафедры фармации и систем здравоохранения в Северо-Восточном институте. «И на рынке не так много стимулов», чтобы проводить эти методы лечения.
Лечения COVID подразделяются на несколько категорий: терапия антителами, при которой используются антитела, полученные в лаборатории, чтобы помочь остановить репликацию вируса; противовирусные препараты, которые специально нацелены на вирусные частицы и убивают их; и кортикостероиды, которые могут помочь уменьшить воспалительную реакцию организма на инфекцию.
Доказано, что лечение антителами, такое как Regeneron's, который объединяет казиривимаб и имдевимаб в «коктейль моноклональных антител», эффективно снижает частоту госпитализации COVID-19, хотя его следует использовать на ранних этапах болезни, говорит Дионн. Согласно данным, опубликованным в среду в Медицинском журнале Новой Англии, лекарственный коктейль помог устранить симптомы COVID и снизить вирусную нагрузку у пациентов.
Некоторые больницы Массачусетса рекламировали эту терапию, говоря, что она помогла спасти жизни во время летнего всплеска. Но государства начинают ограничивать его использование только пациентами из группы высокого риска, особенно невакцинированными, на фоне продолжающейся нехватки поставок. Около 70 процентов национальных поставок препаратов для лечения антител ушли в штаты, наиболее пострадавшие за последние месяцы, включая Теннесси, Алабаму, Миссисипи, Флориду, Джорджию, Луизиану и Техас.
Кроме того, время лечения в решающей степени связано с результатами как при использовании терапии моноклональными антителами, так и при использовании противовирусных препаратов. Также есть опасения по поводу того, насколько эффективны эти методы лечения против постоянно развивающегося вируса, - говорит Мансур Амиджи, выдающийся профессор фармацевтических наук и химической инженерии Северо-Восточного университета.
Как и вакцины, лекарственные препараты «имеют некоторое сходство с вирусным штаммом, против которого они были первоначально протестированы», - говорит Амиджи.
«Вирус развивается», - добавляет Амиджи. «Он пытается сопротивляться, как со стороны вакцины, так и со стороны лекарств. Таким образом, есть потенциальные опасения, что и антитела, и эти <противовирусные> препараты не будут столь эффективны в долгосрочной перспективе».
Амиджи говорит, что исследования и разработки новых лекарственных средств продолжаются, но только с учетом инвестиций, которые отстают из-за сосредоточения внимания на вакцинах. Амиджи надеется, что ситуация начинает меняться, отмечая, что новые методы лечения также могут помочь смягчить или предотвратить симптомы у так называемых «дальнобойщиков», состояния, отмеченного длительными симптомами COVID, которые могут затронуть до одной трети инфицированных.
«Финансовых стимулов здесь нет», - говорит он. «Для разработки этих новых противовирусных препаратов необходимы новые исследования».
Единственным противовирусным средством от COVID, одобренным Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, и единственным полностью одобренным лечением, является Ремдесивир, который также снижает количество госпитализаций до 87 процентов у пациентов с высоким риском при раннем введении. Но нет никаких доказательств того, что Ремдесивир снижает смертность от COVID, по данным Всемирной организации здравоохранения.
Ремдесивир - препарат не новый. Изначально разработанный для лечения гепатита С, Амиджи говорит, что лечение было отложено на долгие годы, прежде чем его перепрофилировали для борьбы с COVID. Препарат не предназначен для широкого применения, его можно вводить только внутривенно, что еще больше ограничивает круг лиц, которые могут его использовать.
Терапию моноклональными антителами также вводят внутривенно. По мнению экспертов, обе формы лечения практически не влияют на пациентов на последних стадиях прогрессирования заболевания.
Именно тогда будут использоваться различные стероидные препараты, которые, по словам Дионн, действительно снижают смертность.
Перспектива молнупиравира в виде таблеток является многообещающим достижением, поскольку его можно использовать за пределами больниц, что расширяет возможности лечения для многих людей. Но Дионн говорит, что до сих пор все лекарственные препараты оказывались лишь «умеренно эффективными» по сравнению с подавляющей эффективностью вакцин.
«Они действительно играют роль, - говорит Дионн, - но вакцинация здесь, безусловно, самая важная вещь».