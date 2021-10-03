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03.10
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Бриллиант весом 4,38 карата обнаружила отдыхающая пара в государственном парке США

3:25:4510/3/2021Фото: foxnews.com
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Когда дождь открывает более крупный алмаз и выходит солнце, его отражающую поверхность часто легко увидеть.

алмаз
На веб-сайте парка штата Арканзас говорится, что это самый большой алмаз, найденный в парке штата в этом году

Норин и Майкл Вредберг нашли алмаз в государственном парке Кратер алмазов

Похоже, это неплохой способ провести отпуск, пишет foxnews.com.

Пара из Калифорнии посетила государственный парк в Арканзасе и сделала удивительное открытие. Хотя они, возможно, появились в надежде провести некоторое время на природе, они ушли с массивным бриллиантом.

Норин и Майкл Вредберг живут в Гранит-Бэй, Калифорния, и последние десять лет провели, посещая различные национальные парки страны. Во время поездки в Арканзас они посетили Государственный парк Кратер Бриллиантов, согласно пресс-релизу Государственных парков Арканзаса.

Согласно сообщению, Арканзас - единственный штат в стране, в котором открыт для публики алмазный рудник.

Норин говорит, что много лет назад слышала о парке по телевизору и хотела его посетить. Они с мужем приехали 23 сентября этого года. Находясь там, они участвовали в охоте за алмазами. Пока Норин хотела остаться у входа, ее муж предложил перебраться на ближайшее поле, где было немного теплее.

Обыскивая там, Норин нашла алмаз весом 4,38 карата.

На веб-сайте парка штата Арканзас говорится, что это самый большой алмаз, найденный в парке штата в этом году.

Суперинтендант парка Калеб Хауэлл осмотрел бриллиант и сказал: «Когда я впервые увидел этот бриллиант под микроскопом, я подумал:« Ух ты, какая прекрасная форма и цвет! ». Бриллиант миссис Вредберг весит более четырех карат и имеет размер примерно мармелад грушевидной формы и лимонно-желтого цвета ».

По словам переводчика парка Уэймона Кокса, местность регулярно готовят, чтобы помочь посетителям найти алмазы.

«Мы периодически вспахиваем зону поиска, чтобы рыхлить почву и способствовать естественной эрозии», - пояснил он. «Бриллианты несколько тяжелы для своего размера и не имеют статического электричества, поэтому на них не прилипает грязь. Когда дождь открывает более крупный алмаз и выходит солнце, его отражающую поверхность часто легко увидеть».

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