От чего умер пророк Мухаммед и что он значит для мусульман?

История жизни великого пророка
Пророк Мухаммед или Мухаммад родился в Мекке в 571 году. Он прожил долгие для того времени 61 год. За прожитую жизнь он стал самым настоящим пророком и посланником Бога, оставив неимоверный вклад в жизни всех мусульман. В результате своей деятельности Мухаммед выполнил свою миссию и стал основателем мусульманского сообщества. Умер же пророк в 632 году в Медине.
От чего умер пророк Мухаммед?
Великий Мухаммед скончался от тяжелого недуга. Он начал ощущать сильные боли. В тяжелом состоянии он отправился к людям, ждущим его. Впоследствии, выйдя на улицу, он потерял сознание. Ему понадобилось несколько дней, чтобы состояние здоровья немного улучшилось. Тогда он вновь решил отправиться к людям, чтобы принять участие в службе.
Когда его спрашивали об его состоянии, он сказал, что на следующий день все боли кончатся. Мухаммед уехал в Медину, где и умер.
Что он значит для мусульман всего мира?
Пророк Мухаммед стал важнейшим лицом всего ислама. Он помог сплотить мусульман, являясь посланником для всего мира людского. Мухаммед занял наивысшее положение из всех пророков ислама. Благодаря этому его прозвали Господином пророков.
Кроме этого, мусульмане, признающие Библию, как и Коран, считают, что в святом писании христианства есть упоминание пророка Мухаммеда. Более того, они приводят строки Втор. 18:18-22.
Напомним, что сегодня, 3 октября, отмечается Ночь Хиджры — великий праздник ислама. Этот день является Новым годом для мусульман.