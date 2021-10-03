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Заговор на крупный выигрыш: как привлечь на всю жизнь деньги

12:00:5010/3/2021Фото: Pixabay
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При проведения ритуалов нужно ориентироваться на Луну. Поэтому необходимо следить за лунным календарем
При проведения ритуалов нужно ориентироваться на Луну. Поэтому необходимо следить за лунным календарем

Когда лучше провести заговор или ритуал?

Все зависит от того ритуала, заговора или обряда, который человек хочет провести. Если речь идет о выигрыше денег, то наиболее благоприятным днем является — новолуние. Нужно отметить, что новолуние проходит раз в месяц. Лучше всего следить за лунным календарем, чтобы не потеряться в периодах.

Когда в октябре будет новолуние?

Новолуние в этом месяце пройдет 6 октября, после периода убывающей луны (с 1 по 5 октября). Важно не забыть про этот день, иначе заговор может не удастся, ведь лунная энергетика особо важна в этом деле.

Заговор на крупный выигрыш и получение денег

Наступило долгожданное новолуние. Важным условием является умолчание о своих планах. Рассказывать о заговоре никому нельзя, иначе он не удастся. Такого мнения придерживаются многие специалисты.

Проводить ритуал или заговор нужно в определенное мнение. В 23:55 перед 7 октября. Для проведения такого заговора нужно взять купюру, на которую человек приобретет заветный выигрышный билет. А также нужна свеча зеленого цвета.

Держа купюру в руках, нужно семь раз произнести следующее:

— Я отдаю одну купюру, но за это получу много.

После сказанного, на следующий день, нужно купить первый попавшийся билет. В этот момент про себя необходимо повторить выше написанную фразу.

Уже дома нужно зажечь свечу и взять билет в руки. В этот миг необходимо попросить у высших сил богатства. Билет нужно хранить в кошельке до результатов лотереи.

Напомним, что полнолуние в этом месяце будет 20 октября.

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