Заговор на крупный выигрыш: как привлечь на всю жизнь деньги

Когда лучше провести заговор или ритуал?
Все зависит от того ритуала, заговора или обряда, который человек хочет провести. Если речь идет о выигрыше денег, то наиболее благоприятным днем является — новолуние. Нужно отметить, что новолуние проходит раз в месяц. Лучше всего следить за лунным календарем, чтобы не потеряться в периодах.
Когда в октябре будет новолуние?
Новолуние в этом месяце пройдет 6 октября, после периода убывающей луны (с 1 по 5 октября). Важно не забыть про этот день, иначе заговор может не удастся, ведь лунная энергетика особо важна в этом деле.
Заговор на крупный выигрыш и получение денег
Наступило долгожданное новолуние. Важным условием является умолчание о своих планах. Рассказывать о заговоре никому нельзя, иначе он не удастся. Такого мнения придерживаются многие специалисты.
Проводить ритуал или заговор нужно в определенное мнение. В 23:55 перед 7 октября. Для проведения такого заговора нужно взять купюру, на которую человек приобретет заветный выигрышный билет. А также нужна свеча зеленого цвета.
Держа купюру в руках, нужно семь раз произнести следующее:
— Я отдаю одну купюру, но за это получу много.
После сказанного, на следующий день, нужно купить первый попавшийся билет. В этот момент про себя необходимо повторить выше написанную фразу.
Уже дома нужно зажечь свечу и взять билет в руки. В этот миг необходимо попросить у высших сил богатства. Билет нужно хранить в кошельке до результатов лотереи.
Напомним, что полнолуние в этом месяце будет 20 октября.