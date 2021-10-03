Магический ритуал на привлечение счастья на целый год в День Женского счастья 18 октября

Лунный календарь — помощник для многих людей. С помощью него они могут узнать, в какие дни лучше всего заниматься тем или иным родом деятельности. Речь идет не только о работе на огороде, новом маникюре, покраске волос или приготовлении квашеной капусты, но и о более мистических вещах. Например, о проведении ритуалов.
Какое время наиболее подходящее для проведения ритуалов?
Лучше всего проводить ритуалы на счастье и защиту в полнолуние. В этом месяце полная луна ожидается 20 октября.
Ритуал на счастье с помощью красной нити
Красная нить считается идеальным атрибутом для проведения ритуала на счастье. Для его проведения нужно немногое. Достаточно обернуть нить вокруг запястья и завязать на 7 счастливых узлов. Каждый узелок нужно прошептать пожелания о получении счастья, обращаясь к высшим силам.
Ритуал на защиту от бедствий с помощью булавки
Также специалисты считают, что булавка не менее сильна в этом случае. Ее можно сделать самым настоящим защитником и оберегом от бедствий и несчастий.
Необходимо зажать булавку в правой руке в день полной луны, а также проговорить следующее:
— Прошу булавку острую о защите от всего плохого!
Трижды повторив это, человек должен приколот булавочку к одежде и носить с собой. Снимать ее нельзя до следующего полнолуния.
Напомним, что 6 октября наступит новолуние. Для того чтобы знать, в какие дни лучше всего проводить обряды, заговоры, ритуалы или другие бытовые дела, нужно следить за лунным календарем.