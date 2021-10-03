Лунный календарь красоты с 1-15 октября 2021 года: какие процедуры показаны в Новолуние и что запрещено

Лунный календарь может помочь человеку подобрать необходимую дату для любого дела. Сфера красоты не стала исключением. Любая дама может выбрать необходимый день, чтобы процедура прошла как можно удачнее. Если не соблюдать рекомендаций лунного календаря, результат может разочаровать. Именно поэтому лучше придерживаться благоприятных дат.
Отметим, что лунный календарь действует круглый год и может помочь во многих других делах: от лучших дат для приготовления заготовок на зиму до благоприятных дней для уборки дома.
Какие дни являются самыми лучшими для процедур красоты в октябре 2021 года?
Маникюр и педикюр лучше всего делать 7, 12 и 13 октября.
Посещать массажиста можно с 3 по 5 октября, а также 12 и 13 числа.
Удалять шрамы, татуировки, бородавки или родинки стоит 1, 3, 8 и 13 числа.
Заниматься похудением или липосакцией лучше с 7 по 15 октября.
Посещать бассейн или баню, согласно лунному календарю, нужно 8, 10, 11, 13 и 15 октября.
Отбеливать же зубы можно исключительно с 1 по 5 октября.
А посетить косметолога стоит 3 или 5 октября.
Кроме этого, лунный календарь советует проводить эпиляцию в следующие дни: 2, 5, 6 и 12 октября.
Отметим, что речь идет о первой половине октября.
Напомним, что в октябрьские новолуние и полнолуние (6 и 20 октября) можно провести мощные ритуалы на счастье, благополучие и деньги.