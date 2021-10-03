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Благоприятные дни по лунному календарю для внесения удобрений, подрезки и посадки деревьев и кустов в октябре 2021 года

4:00:3110/3/2021Фото: Pixabay
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С помощью лунного календаря можно выбрать самые лучшие даты для работы на огороде или в саду.

Лунный календарь тесно связан с работой на огороде
Лунный календарь тесно связан с работой на огороде

Многие люди пользуются советами лунного календаря в своих целях. И это не зря, ведь если делать все в благоприятные даты, результат будет только радовать. Особенно важно, что лунный календарь универсален: с помощью него можно подобрать идеальный день для массажа или маникюра, для приготовления заготовок на зиму или уборки дома. В частности, лунный календарь помогает огородникам и садоводам.

В какие дни лучше всего работать на огороде, согласно лунному календарю?

3 и 4 октября лучше всего заниматься пересадками растений, а также их сбором.

5, 6 и 7 октября лучше воздержаться от любой работы на огороде или в саду. Этот период опасен в связи с наступлением новолуния.

8 и 9 октября наиболее благоприятен как для пересадки растений, так и для посадки, обрезки и консервирования.

10 и 11 октября идеально подходят для укоренения, посадки, поливания и обрезания растений. Кроме того, можно заняться консервированием.

В 12 и 13 октября неплохо заниматься работой с корнями или посадкой растений.

14 и 15 октября нужно убраться на огороде, убрать плоды на хранение, собрать семена и удалить сорняки. Также можно перекопать область вокруг деревьев и кустов.

16, 17 и 18 октября можно заняться посевом и посадкой растений, а также пересадкой цветов и кустарников.

19 октября нужно собирать семена и закончить уборку на огороде.

20 октября проходит полнолуние. Заниматься работой на огороде нельзя.

21 и 22 октября можно также заняться посадкой растений, посевом и их обрезкой.

23, 24 и 25 октября нужно взяться за борьбу с возможными вредителями. Кроме этого, можно очистить кору деревьев, вырезать побеги и сорняки.

26 и 27 октября идеально подходит для посадки растений и их обработки. Кроме этого, можно заняться консервированием.

28, 29 и 30 октября стоит закончить выкопку и пересадку растений. Также можно заняться удалением сорняков и вырезкой вымерших частей дерева.

В последний день октября, 31 числа, можно перекопать почву и подготовить грядки для зимовки.

Напомним, что лунный календарь может помочь в выборе наиболее благоприятной даты для проведения ритуалов, заговор или обрядов на получение счастья, благополучия или обогащения. Подробнее об этом вы сможете прочитать на нашем сайте.

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