В Новосибирске нашли труп в подъезде: Рецидивист забил гостя до смерти

Ранним утром 1 октября на лестничной площадке 9 этажа дома на ул. Одоевского в Новосибирске обнаружили тело 59-летнего мужчины.
Сотрудниками уголовного розыска Первомайского отдела полиции немедленно начали выяснять все обстоятельства произошедшего, устанавливать причастных к совершению особо тяжкого преступления лиц. Полицейские осуществили поквартирный обход, опросили очевидцев и свидетелей. И установили, что к преступлению причастен ранее судимый за кражу и грабеж 27-летний местный житель. Его задержали дома.
-Установлено, что накануне потерпевший познакомился с двумя гражданами, с которыми проследовал в гости к одному из них. В ходе распития спиртного, в компании произошел конфликт, в ходе которого гость избил 59-летнего мужчину. После чего с места совершения преступления скрылся, - рассказали в управлении МВД по Новосибирской области.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».
По версии следствия, вечером 30 сентября компания из трех человек распивала алкоголь в одной из квартир дома №1/8 по ул. Одоевского. Через некоторое время фигурант по делу уснул, а мужчина с женщиной пошли в магазин за дополнительной порцией спиртного. По дороге они познакомились с 59-летним мужчиной и пригласили его в гости. Обвиняемый проснулся и повздорил с новым гостем.
-В ходе ссоры фигурант по делу причинил множественные телесные повреждения головы и туловища потерпевшему, который от полученных травм скончался на лестничной площадке в подъезде, - уточнили в региональном управлении СКР.
Как уточнили в ведомстве, в ходе допроса задержанный от дачи показаний отказался. Следствие ходатайствует перед судом об аресте обвиняемого.