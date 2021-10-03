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В Новосибирске нашли труп в подъезде: Рецидивист забил гостя до смерти

2:23:0210/3/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Новый гость чем-то не понравился одному из компании выпивающих, и он просто избил 59-летнего незнакомца, который от полученных травм скончался.

Сотрудниками полиции раскрыто особо тяжкое преступление: в подъезде нашли труп

Ранним утром 1 октября на лестничной площадке 9 этажа дома на ул. Одоевского в Новосибирске обнаружили тело 59-летнего мужчины.

Сотрудниками уголовного розыска Первомайского отдела полиции немедленно начали выяснять все обстоятельства произошедшего, устанавливать причастных к совершению особо тяжкого преступления лиц. Полицейские осуществили поквартирный обход, опросили очевидцев и свидетелей. И установили, что к преступлению причастен ранее судимый за кражу и грабеж 27-летний местный житель. Его задержали дома.

-Установлено, что накануне потерпевший познакомился с двумя гражданами, с которыми проследовал в гости к одному из них. В ходе распития спиртного, в компании произошел конфликт, в ходе которого гость избил 59-летнего мужчину. После чего с места совершения преступления скрылся, - рассказали в управлении МВД по Новосибирской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии следствия, вечером 30 сентября компания из трех человек распивала алкоголь в одной из квартир дома №1/8 по ул. Одоевского. Через некоторое время фигурант по делу уснул, а мужчина с женщиной пошли в магазин за дополнительной порцией спиртного. По дороге они познакомились с 59-летним мужчиной и пригласили его в гости. Обвиняемый проснулся и повздорил с новым гостем.

-В ходе ссоры фигурант по делу причинил множественные телесные повреждения головы и туловища потерпевшему, который от полученных травм скончался на лестничной площадке в подъезде, - уточнили в региональном управлении СКР.

Как уточнили в ведомстве, в ходе допроса задержанный от дачи показаний отказался. Следствие ходатайствует перед судом об аресте обвиняемого.

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