Коронавирус мутирует ради быстрого и более опасного заражения людей: Нужны новые маски

Американские ученые выяснили, что коронавирусные мутации появляются для того, чтобы быстро и эффективно заражать людей воздушным путем, передает The New York Times.
Исследователи сравнили штаммы «альфа» и «дельта» с более ранними мутациями и определили, что вирус меняется для лучшей передачи по воздуху. Зараженные «альфой» люди способны выделять в 43 раза больше респираторных капель, чем носители первых штаммов коронавируса.
«Это действительно указывает на то, что вирус развивается и становится более эффективным при передаче по воздуху. Не удивлюсь, если с «дельтой» этот фактор будет еще выше», — рассказал вирусолог из Технологического института Вирджинии Линси Марр.
Капли с вирусом оседают в легких и представляют серьезную опасность для здоровья.
«Новые исследования принципиально не меняют эту точку зрения. Но результаты указывают на необходимость в более качественных масках в некоторых случаях и указывают на то, что вирус меняется таким образом, что становится более опасным», — полагает эксперт.
Пока наиболее опасным штаммом считается «дельта», которую впервые обнаружили в Индии. У него самый короткий инкубационный период. При этом сейчас в России 97% инфицированных заражены именно этим штаммом.
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