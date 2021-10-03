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Коронавирус мутирует ради быстрого и более опасного заражения людей: Нужны новые маски

1:53:0510/3/2021Фото: Nso.ru
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Наиболее опасным считается штамм "дельта", которым сейчас заражены 97% инфицированных россиян.

Мутации COVID-19 направлены на быстрое заражение людей по воздуху
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Американские ученые выяснили, что коронавирусные мутации появляются для того, чтобы быстро и эффективно заражать людей воздушным путем, передает The New York Times.

Исследователи сравнили штаммы «альфа» и «дельта» с более ранними мутациями и определили, что вирус меняется для лучшей передачи по воздуху. Зараженные «альфой» люди способны выделять в 43 раза больше респираторных капель, чем носители первых штаммов коронавируса.

«Это действительно указывает на то, что вирус развивается и становится более эффективным при передаче по воздуху. Не удивлюсь, если с «дельтой» этот фактор будет еще выше», — рассказал вирусолог из Технологического института Вирджинии Линси Марр.

Капли с вирусом оседают в легких и представляют серьезную опасность для здоровья.

«Новые исследования принципиально не меняют эту точку зрения. Но результаты указывают на необходимость в более качественных масках в некоторых случаях и указывают на то, что вирус меняется таким образом, что становится более опасным», — полагает эксперт.

Пока наиболее опасным штаммом считается «дельта», которую впервые обнаружили в Индии. У него самый короткий инкубационный период. При этом сейчас в России 97% инфицированных заражены именно этим штаммом.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", новосибирский ученый-вирусолог Сергей Нетесов заявил, что в Новосибирской области уже началась четвертая полка пандемии.

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вирусмаскиCOVID-19мутацииштаммыЛинси Марр
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