Синоптики сделали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Новосибирской области

Росгидрометцентр обнародовал предварительный прогноз погоды на зиму 2021-2022 годов. Какая она будет в Новосибирской области?
Январь окажется самым холодным месяцем со средними температурами ниже -18 градусов.
По прогнозам синоптиков, зима в регионе будет достаточной суровой, даже с аномально низкими температурами, но вероятны и оттепели. В декабре установится морозная погода, температура упадет ниже климатической нормы - до минус 15,5 градуса.
В феврале столбик термометра в среднем остановится на отметке -17,5 градуса. В каждом из зимних месяцев температура будет заметно ниже нормы.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", морозы до -10 градусов ударят в Новосибирской области уже в начале октября.
В октябре среднесуточная температура воздуха в регионе составит +1,3 градуса. В ноябре уже похолодает до -7,8 градуса.