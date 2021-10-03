Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Синоптики сделали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Новосибирской области

2:08:4510/3/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Температуры окажутся ниже климатической нормы. Но возможны оттепели. Самых холодным месяцем станет январь.

Гидрометцентр РФ составил прогноз погоды на зиму в Новосибирской области

Росгидрометцентр обнародовал предварительный прогноз погоды на зиму 2021-2022 годов. Какая она будет в Новосибирской области?

Январь окажется самым холодным месяцем со средними температурами ниже -18 градусов.

По прогнозам синоптиков, зима в регионе будет достаточной суровой, даже с аномально низкими температурами, но вероятны и оттепели. В декабре установится морозная погода, температура упадет ниже климатической нормы - до минус 15,5 градуса.

В феврале столбик термометра в среднем остановится на отметке  -17,5 градуса.  В каждом из зимних месяцев температура будет заметно ниже нормы.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск",  морозы до -10 градусов ударят в Новосибирской области уже в начале октября.

В октябре среднесуточная температура воздуха в регионе составит +1,3 градуса. В ноябре уже похолодает до -7,8 градуса.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
прогноз погодыгидрометцентрзимаклиматморозы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ждете зиму?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

3 октября – Ночь Хиджры: как правильно прожить день мусульманину, что кушать, что обязательно сделать, а что под запретом. Кому надо играть свадьбу и строить дом?
2:00:47 10/3/2021
3 октября – Ночь Хиджры: как правильно прожить день мусульманину, что кушать, что обязательно сделать, а что под запретом. Кому надо играть свадьбу и строить дом?
Коронавирус мутирует ради быстрого и более опасного заражения людей: Нужны новые маски
1:53:05 10/3/2021
Коронавирус мутирует ради быстрого и более опасного заражения людей: Нужны новые маски
3 октября - День учителя: уникальные открытки и слова с любовью и теплом от коллег и учеников
1:45:25 10/3/2021
3 октября - День учителя: уникальные открытки и слова с любовью и теплом от коллег и учеников
Какие молитвы читают 3 октября в праздник церкви Собора брянских святых? Чем они знамениты
1:30:59 10/3/2021
Какие молитвы читают 3 октября в праздник церкви Собора брянских святых? Чем они знамениты
Астафий Ветряк: почему по народным приметам Астафьев день просто предназначен для сбора капусты? Приметы дня
1:00:01 10/3/2021
Астафий Ветряк: почему по народным приметам Астафьев день просто предназначен для сбора капусты? Приметы дня
3 октября – великий праздник Ночь Хиджры: необычно прекрасные картинки для каждого мусульманина и его близких
12:15:29 10/3/2021
3 октября – великий праздник Ночь Хиджры: необычно прекрасные картинки для каждого мусульманина и его близких
Бывший руководитель Google предупреждает о конце света, поскольку исследователи «создают Бога»
11:00:33 10/2/2021
Бывший руководитель Google предупреждает о конце света, поскольку исследователи «создают Бога»
3 октября – День ОМОНа России: мужественным людям поздравления в открытках и стихах – с теплом и радостью
10:15:28 10/2/2021
3 октября – День ОМОНа России: мужественным людям поздравления в открытках и стихах – с теплом и радостью
Что нужно знать об инфекциях мочевыводящих путей: какие симптомы говорят о ней и когда уже срочно идти на прием к врачу
9:00:30 10/2/2021
Что нужно знать об инфекциях мочевыводящих путей: какие симптомы говорят о ней и когда уже срочно идти на прием к врачу
Новая таблетка «Молнупиравир» спасает от короанавируса: о плюсах и минусах новых препаратов говорят ученые
5:30:24 10/2/2021
Новая таблетка «Молнупиравир» спасает от короанавируса: о плюсах и минусах новых препаратов говорят ученые