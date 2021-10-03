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На Алтае преступная пара убила сына-инвалида немощной старушки и разгромила дом

2:36:3210/3/2021Фото: pixabay.com
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Неоднократно судимые мужчина и женщина цыганской национальности требовали денег. Суд огласил им приговор.

Суд огласил приговор

В дом 82-летней женщины-инвалида и ее 60-летнего сына в одном из сел Алтайского края вломились двое. Они издевались над мужчиной пока не убили его, а потом начали громить жилье. В конце сентября 2021 года суд вынес им приговор.

Летом 2020 года соседка нашла тело мужчины в надворных постройках. У него электрическим шнуром были связаны руки за спиной и ноги. Экспертиза установила, что причиной смерти стало удушение резиновым шлангом. Престарелая мать не видела, как убивали ее сына.

В доме было все перевернуто, так как преступники искали деньги и ценности. Они требовали их от мужчины, а когда его убили, зашли в дом.

Сидевшую на диване женщину, которая сама не передвигается, столкнули на пол.

Преступную парочку обнаружили на трассе по дороге к Крутихе. Это были 53-летний мужчина и 48-летняя женщина цыганской национальности, неоднократно судимые за имущественные преступления, грабежи, незаконное хранение и сбыт наркотиков.

В селе они пасли скота, потом уехали в Новосибирскую область, а перед преступлением вернулись.

-Пожилая женщина узнала обоих преступников. Опознала она их по внешним признакам и по голосу. Дело в том, что нападавшие постоянно повторяли "давай деньги". И эти слова, произнесенные преступниками, бабушка узнала среди голосов участников процедуры, — цитируют замруководителя Каменского управления СК РФ по Алтайскому краю Максима Шкурова "Каменские известия".

Суд приговорил мужчину к 13 годам особого режима, женщину — к 7,5 годам общего режима.

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