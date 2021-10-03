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В Тюменской области похоронили погибшего от удара током солдата: Он заблудился после учений на Урале

3:26:2410/3/2021
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Тело солдата было доставили домой в цинковом гробу. "Груз 200" несли сослуживцы. Все село прощалось с погибшим 20-летним срочником.

свеча
Погибшего от удара током солдата-срочника похоронили в Тюменской области

Близкие, односельчане и военные проводили молодого человека в последний путь.

В субботу в селе Бердюжье Тюменской области простились с 20-летним солдатом-срочником, который погиб от удара током недалеко от своей части на Урале.

Тело солдата было доставили домой в цинковом гробу. Его несли сослуживцы. Как передает 72.ru, УАЗ с обозначением "Груз 200" довез гроб с телом погибшего до кладбища.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 28 сентября в ракетной части в Свердловской области пропал срочник. Первоначально его считали самовольно покинувшим часть с оружием. Начались поиски.

Позже в штабе Центрального военного округа сообщили, что солдат заблудился после учений в лесу. Вскоре его нашли мертвым рядом с опорой ЛЭП. Как выяснилось, военнослужащий попытался залезть на опору, чтобы найти свою часть, но получил мощный удар током. Он скончался на месте.

Через день в этой же части Ракетных войск стратегического назначения нашли мертвым 19-летнего срочника. Повар покончил с собой. В части началась проверка.

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