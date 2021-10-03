Голый вахтовик три дня бегал по лесу: Его чудом спасли

В понедельник 27 сентября 33-летний вахтовик, работавший в лесозаготовительной бригаде, ушел в неизвестном направлении и не вернулся. На момент ухода он находился в состоянии «отмены алкоголя», через день, 29 сентября его видели в одной футболке, но не смогли поймать.
30 сентября сообщение о пропаже человека поступило в Прилузский аварийно-спасательный отряд СПАС-Коми Комитета ГО и ЧС по РК. В два часа дня команда выдвинулась на его поиски. В составе группы было пять спасателей, четверо сотрудников полиции и служебная собака. После деревни Гостиногорка поисковый отряд пересел на мотопоезд и проехал вглубь леса на 30 километров. В составе группы был и друг потерявшегося рабочего.
Спасатели заметили голого мужчину в одной футболке, который стоял у дерева и держал в руке палку. Мотопоезд остановился, и поисковики вместе с товарищем убежавшего рабочего аккуратно пошли в его сторону, чтобы не спугнуть. Они медленно подошли к мужчине и довели его до поезда. Он был в истощенном состоянии, не разговаривал, его ноги были изрезаны и отекшие. Он сумел лишь назвать лишь свое имя и год рождения, больше ничего не помнил.
Спасатели отогрели, накормили и напоили человека, а затем довезли до вахтовки. Здесь его одели в теплую одежду и довезли до прибывшей в Гостиногорку скорой помощи. В восемь вечера того же дня вся группа благополучно добралась в райцентр, пишет "Комиинформ".