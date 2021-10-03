После расстрела в Пермском университете отстранили от работы профессора Сыромятников: Он не прервал лекцию, чем возмутил студентов

Профессор Олег Сыромятников стал известен тем, что во время трагедии в Пермском университете он продолжил читать лекцию для студентов, отказавшись баррикадировать дверь.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", утром 20 сентября в вуз пришел с оружием 18-летний Тимур Бекмансуров и открыл стрельбу. Погибли 6 человек, травмы и ранения получили более 40.
После инцидента Сыромятников продолжит работать в вузе, при этом студенты, с которыми в день ЧП он был на лекции, больше с ним заниматься не будут.
- Студентам группы, где он читал лекцию, заменили преподавателя по рекомендациям психологов МЧС. В остальном он также продолжает работу в университете, — привел ТАСС сообщение пресс-службы вуза.
Как рассказали в госуниверситете, мнение студентов о поведении преподавателя разделило учащихся на две группы — одни были за решение профессора продолжить лекцию и не паниковать, при этом часть студентов не одобрили его поведение, так как он не позволил выстроить баррикады у двери, чтобы не допустить проникновения в аудиторию стрелявшего первокурсника.
Ранее Олег Сыромятников пояснил, что он во время трагедии связался с руководством вуза, которое рекомендовало ему не допускать паники и продолжать процесс обучения.