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После расстрела в Пермском университете отстранили от работы профессора Сыромятников: Он не прервал лекцию, чем возмутил студентов

4:52:3610/3/2021Фото: Pxfuel
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Олег Сыромятников по рекомендации психологов не будет работать лишь с одной группой студентов. Но в вузе он по-прежнему преподает.

Профессор сыромятников не стал поддаваться панике и продолжил работать

Профессор Олег Сыромятников стал известен тем, что во время трагедии в Пермском университете он продолжил читать лекцию для студентов, отказавшись баррикадировать дверь.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", утром 20 сентября в вуз пришел с оружием 18-летний Тимур Бекмансуров и открыл стрельбу. Погибли 6 человек, травмы и ранения получили более 40.

После инцидента Сыромятников продолжит работать в вузе, при этом студенты, с которыми в день ЧП он был на лекции, больше с ним заниматься не будут.

- Студентам группы, где он читал лекцию, заменили преподавателя по рекомендациям психологов МЧС. В остальном он также продолжает работу в университете, — привел ТАСС сообщение пресс-службы вуза.

Как рассказали в госуниверситете, мнение студентов о поведении преподавателя разделило учащихся на две группы — одни были за решение профессора продолжить лекцию и не паниковать, при этом часть студентов не одобрили его поведение, так как он не позволил выстроить баррикады у двери, чтобы не допустить проникновения в аудиторию стрелявшего первокурсника.

Ранее Олег Сыромятников пояснил, что он во время трагедии связался с руководством вуза, которое рекомендовало ему не допускать паники и продолжать процесс обучения.

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