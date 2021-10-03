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9 октября – Покровская суббота: правила поминания усопших, церковная служба и молитва о душах близких

9:00:3010/3/2021,Мария РодченковаФото: pxfuel.com
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По традиции в церкви будет проходить особая служба, поэтому многие православные часто посещают церковные обители, чтобы помолиться за упокой душ близких и родных людей, а также поставить за них свечку.

свеча, икона
Лучше всего Покровскую субботу провести в молитве о душах тех, кто ушел на тот свет, вспомнить их при жизни
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В православном календаре есть несколько родительских поминальных суббот, в которые принято вспоминать усопших и молиться о их душах на том свете. О том, как правильно поминать, молитвы на Покровскую субботу - в нашем материале.

Покровская суббота, которая в этом году состоится 9 октября, важная дата перед православным праздником, посвященным Покрову Пресвятой Богородицы. Поминовение усопших всегда проходит в последнюю субботу перед этим днем. По традиции в церкви будет проходить особая служба, поэтому многие православные часто посещают церковные обители, чтобы помолиться за упокой душ близких и родных людей, а также поставить за них свечку. Если не получилось попасть на службу, прочитать молитву можно и дома. Обычно в храмах проходят литургии, панихиды, которые призваны очистить почивших от грехов. Многие люди ездят на кладбище, убирают могилки, подготавливают их к зимнему сезону.

В этот день можно собраться за поминальным столом, но лучше исключить любое спиртное. Нежелательно устраивать поминки прямо на кладбище и оставлять там еду и т.д. В церкви это не поощряется. Также не следует ссориться, сквернословить, желать кому-либо зла, обижать людей и обижаться самому, заниматься магией и всяческими гаданиями, тяжелым физическим трудом, вышивать, стирать, убирать, мыть окна и заниматься любыми работами по дому. Лучше всего Покровскую субботу провести в молитве о душах тех, кто ушел на тот свет, вспомнить их при жизни, но при этом лучше не плакать, а думать о светлом и о Боге, размышлять над настоящим и будущем. Хорошо в этот день заниматься благотворительностью и подавать милостыню тем, кто находится в нужде.

Молитва о душах усопших

Господи, Утешитель и Пастырь наш! С мольбой к Тебе прибегаю и прошу: услышь боль моей души и не оставь в геенне огненной усопшего раба Твоего (имя). Упокой душу его и прости ему все прегрешения, вольные и невольные, укрой его своим небесным покровом и позволь пребывать в царствие Твоем во веки веков. Аминь.

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