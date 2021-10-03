Рост тарифов на вывоз мусора в Новосибирской области сразу на 40% суд признал законным

Почти год продолжалась история с резким ростом тарифов на вывоз мусора, но она завершилась, не изменив решения оператора по подъему стоимости услуг компании.
Еще летом 2020 года ФАС прореагировала на обращение регионального оператора по обороту мусора («Экология-Новосибирск») и обязала тарифный департамент произвести перерасчет действующей платы за вывоз мусора, но тот сделал это для проформы, подняв стоимость на 5 копеек, - в сентябре плата выросла с 301,92 руб. до 301,97 руб. за кубометр (или с 59,88 руб. до 59,89 руб. с человека в месяц). После ФАС приняла решение установить новую стоимость тарифа и срок его введения — до 420,29 рублей за кубометр (или 83,35 руб. с человека в месяц) с 1 ноября 2020 года.
Эта сумма рассчитывалась, исходя из текущих расходов 2021 года и в качестве компенсации доходов, недополученных «Экологией-Новосибирск» в результате низкого тарифа в 2020-м. В результате в Новосибирской области произошел резкий рост мусорного тарифа почти на 40%, что намного выше норматива, установленного правительством России, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
После обращения департамента по тарифам в Арбитражный суд Москвы и просьбе отменить оба предписания ФАС, 15 марта 2021 года действия органа были признаны незаконными, однако рост тарифа был признан правомерным — так решил суд. 30 сентября по второй жалобе новосибирского тарифного органа было ее рассмотрение, что никак не изменило результат, пишет "Новая Сибирь".