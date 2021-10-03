Из каких знаков зодиака получаются великолепные папы - от лучших к худшим

Что делает папу хорошим? Это парень, который работает весь день и приходит домой, чтобы поиграть со своим ребенком?
Или когда вы думаете о мужчине, из которого получается хороший отец, вы думаете о домоседе, которому удобно менять подгузники и по очереди исполнять обязанности из бутылочки по ночам?
Мужчина может определить отцовство по-разному, но это не значит, что все мужчины будут хорошими отцами - по крайней мере, не так, как нужно ребенку. Ребенку нужен кто-то любящий и заботливый, заботливый и веселый, пишет yourtango.com.
Все мужчины могут стать отцами, но некоторые знаки зодиака обладают даром быть хорошим отцом. Для этих зодиакальных личностей естественно быть лучшим папой, которого может иметь ребенок.
Или, возможно, это знак зодиака Телец или Рак, который всегда мечтал однажды стать отцом.
Конечно, есть определенные знаки зодиака, которые ценят свою независимость, но эти гороскопы мечтали стать хорошим кормильцем и опекуном для маленького человека, носившего их имя.
По данным Центров по контролю за заболеваниями США, только 6% американцев в возрасте 18-40 лет не имеют и не хотят иметь детей.
Остается 94% женщин, которые уже имеют или хотят когда-нибудь иметь детей. А знаете, что действительно важно в жизни любого ребенка? Хороший отец .
Если вы надеетесь когда-нибудь иметь детей, вы должны убедиться, что человек, с которым вы разделяете этот момент, является отцом. И если вы парень, которому интересно, созданы ли вы для воспитания детей:
Ознакомьтесь с этим списком знаков зодиака, из которых складываются лучшие отцы, и тех, кто не попадает в эту роль так естественно.
КОЗЕРОГ (22 декабря - 19 января)
Козерог рожден, чтобы быть отцом - это ваше истинное призвание. Как отец, вы любите учить своим примером. Вы хотите, чтобы ваши дети были трудолюбивыми, ответственными и образованными. Вы всегда ищете новые способы обучения своих детей, будь то творческое или традиционное.
Как бы вы ни хотели дать своим детям все, что они хотят, вы знаете, что не стоит их слишком баловать. Вы также верите в то, что ваши дети могут учиться сами. Даже если для этого потребуется десять минут, чтобы понять, что 2x2 равно 4, вы хотите, чтобы ваши дети были независимыми и могли думать самостоятельно.
ТЕЛЕЦ (20 апреля - 20 мая)
Вы один из самых ласковых родителей. Для вас как отца важно, чтобы ваши дети чувствовали себя в безопасности. Вы хотите, чтобы ваши дети понимали важность семьи.
Вы всегда пытаетесь найти новые творческие способы собрать всех вместе. Вы очень терпеливы со своими детьми и почти никогда не повышаете на них голос. Вашим детям нравится ваша преданность и они знают, что вы будете рядом с ними в любой момент.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 20 июня)
Для вас как отца важно, чтобы ваши дети оставались физически и психически здоровыми. Вместо того, чтобы приходить домой из продуктового магазина с чипсами и замороженной пиццей, вы предпочитаете более чистый подход к приготовлению еды.
Наряду с этим вы поощряете своих детей заниматься спортом или любыми другими видами физической активности, которые помогают им оставаться в форме и быть занятыми. Вы хотите научить своих детей всему, что знаете, и считаете важным, чтобы дети получали культурное образование.
РАК (21 июня - 22 июля)
Семейное время - это самое важное для вас как отца. Вы любите создавать семейные традиции, будь то настольные игры, походы в кино или походы в зоопарк. Вы хотите, чтобы все в вашей семье были близки.
Однако иногда вашим детям может показаться, что вы слишком вовлечены в их жизнь. Если вы хотите, чтобы ваши дети наслаждались семейным отдыхом, также важно, чтобы вы уважали их конфиденциальность, когда они в этом нуждаются.
СКОРПИОН (23 октября - 21 ноября)
Одна из самых больших забот, которую вам как отца, - держать детей занятыми и занятыми. Вы хотите, чтобы ваши дети были общительными и общительными, поэтому вы всегда поощряете их участвовать в как можно большем количестве внеклассных занятий.
Вы верите, что занятый ребенок - счастливый ребенок, поэтому вы всегда пытаетесь помочь ему реализовать свои интересы и увлечения. Даже если вы хотите самого лучшего для своих детей, иногда они могут посчитать вас слишком контролирующим. Если им не хочется однажды идти в арт-клуб, можно дать им перерыв.
РЫБЫ (19 февраля - 20 марта)
В вашем родительском наследии особое внимание уделяется творческой свободе и самовыражению. Какие бы интересы ни были у ваших детей, вы сделаете все, чтобы помочь им изучить это еще глубже и развить настолько, насколько они могут. Одна из ваших самых больших ценностей - Рыбы - быть добрыми по отношению к другим.
Наблюдая за вами, ваши дети узнают, как быть добрыми по отношению к другим людям и проявлять уважение ко всем, кого они встречают. Хотя ваши намерения как отца удивительно велики и бескорыстны, иногда вы забываете добавить структуру своему воспитанию. Вы не хотите быть слишком снисходительным со своими детьми. Иногда нормально сказать «нет» время от времени.
ВЕСЫ (23 сентября - 22 октября)
Потребности ваших детей - это все для вас. Все, что нужно вашему ребенку, вы дадите ему без колебаний. Одна из самых важных семейных ценностей - отсутствие секретов. Вы хотите, чтобы ваши дети могли открываться вам обо всем. Из-за того, что вы так озабочены потребностями своих детей, иногда вам трудно отказаться от вещей, которые могут даже быть ненужными.
Младший хочет iPhone 8? Вы получите это за них. Из-за того, что вы так готовы отдавать, вам легко стать обиженным и сварливым, когда ваши дети не дают вам ничего. Не ожидайте многого от своих детей, пока они еще дети. Знайте, что они любят вас, но иногда не ждите, что они ответят вам должным образом.
ОВЕН (21 марта - 19 апреля)
Как Овен, вы страстный, напористый и великий лидер. Без сомнения, ваша страсть и решимость станут корнями успеха ваших детей. Они научатся быть скромными, независимыми и целеустремленными.
С другой стороны, иногда вы позволяете своему упрямству взять верх. Это может создать много драмы и ссор в вашем доме, и, если вы не будете осторожны, это может нанести большой ущерб вашим отношениям с детьми. Научитесь быть немного более терпеливым и понимающим, и ваши дети оценят вас и будут уважать вас даже больше, чем они уже делают.
ДЕВА (23 августа - 22 сентября)
Вы из тех родителей, которые «снимают обувь в доме». В доме, полном детей, вы всегда следите за тем, чтобы все (и все) было чистым и аккуратным. Вы много занимаетесь домашними делами и считаете, что это учит ваших детей ответственности и ответственности.
Несмотря на то, что вы можете быть немного аккуратным уродом, вы уважаете и цените мнения и чувства своих детей. Вот почему вы хотите убедиться, что вы не ошеломляете их своей внимательностью. Если вы всегда поправляете волосы, которые неуместны, или спрашиваете их об их местонахождении каждые десять минут, когда они гуляют с друзьями, это может стать немного властным.
ЛЕВ (23 июля - 22 августа)
Будучи Львом, вы временами можете быть довольно снисходительным и импульсивным. Как любой гордый родитель, вам нравится хвастаться своими детьми. Вы бесконечно балуете их и делаете это без колебаний. Вы хотите, чтобы у ваших детей была лучшая жизнь, чем у вас, и иногда вы можете увлечься этим, сосредоточившись на собственных потребностях, а не на своих детях.
У вас есть много важных уроков, которые вы могли бы преподать им, и, возможно, вам стоит сосредоточиться на этом больше, чем покупать маленькому Джонни ту пару туфель за 100 долларов, которую он не перестанет просить. Скажи ему, что он может подождать до Рождества.
СТРЕЛЕЦ (22 ноября - 21 декабря)
Будучи прирожденным Стрельцом, вы любите путешествовать и любите приключения. И вы хотите, чтобы ваши дети были такими же. Иногда вы даже доходите до того, что вытаскиваете их из школы, чтобы брать с собой в поездки.
Вам может быть сложно быть отцом в этом аспекте - вы хотите, чтобы ваши дети видели мир и получали культурное образование, но вам также трудно расставить приоритеты и убедиться, что у них есть то, что им нужно, чтобы быть ответственными взрослыми. Часто вы теряете из виду свою роль родителя и попадаете в роль друга, что хорошо в данный момент, но может привести к более серьезным проблемам в будущем.
ВОДОЛЕЙ (20 января - 18 февраля)
Иногда, будучи отцом, вы чувствуете, что должны быть лучшим другом своего ребенка. Вы непринужденны, спокойны и иногда можете быть эмоционально отстраненными, но когда дело доходит до воспитания ребенка, не всегда легко быть таким. Честная правда в том, что не у всех есть то, что нужно, чтобы быть САМЫМ ВЕЛИКИМ родителем, и это нормально - мы все совершаем ошибки. К счастью, с детьми они быстро приходят в норму.
Дети жаждут и нуждаются в эмоциональной поддержке, и без нее они могут впасть в депрессию и столкнуться с целым рядом других препятствий в своей жизни. Итак, если вы решили завести детей (или уже имеете детей), убедитесь, что вы дарите им много любви и уделяете пристальное внимание тому, что им нужно. Для ребенка нет ничего важнее родительской любви, поэтому оставайтесь с ней и делайте все возможное для своей семьи, и вы станете золотым.